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تعرف على أبرز أنواع الأشجار في طرق وميادين الرياض

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هالة الوصيف 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – كشفت أمانة الرياض عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن أبرز أنواع الأشجار المناسبة لمناخ العاصمة، والتي تتم زراعتها في الطرق والميادين.

وأوضحت الأمانة أن من أبرز الأشجار التي تُزرع في طرق مدينة الرياض، ما يلي:

  • شجرة النيم: دائمة الخضرة وتناسب المناطق الجافة، ويصل ارتفاعها إلى 30 متراً.
  • شجرة الفيكس الأمريكي: تُعتبر من الأشجار المعمرة وتتحمل الحرارة الشديدة ويصل ارتفاعها إلى 25 متراً.
  • شجرة الخبيز الساحلي: تتسم بتحمل الحرارة والجفاف، ولا تحتاج عناية كبيرة ويصل ارتفاعها إلى 10 أمتار.
  • شجرة اللبخ: سريعة النمو وتوفر الظل الواسع وتقاوم الجفاف.
  • شجرة الفيكس البنجالي: تعيش في مختلف المواسم وأوراقها مقاومة للتساقط.
  • شجرة فرشاة الزجاج: تتميز برائحتها العطرية ويصل ارتفاعها إلى 12 مترًا.
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