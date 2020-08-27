تعرف على أبرز أنواع الأشجار في طرق وميادين الرياض

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت أمانة الرياض عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن أبرز أنواع الأشجار المناسبة لمناخ العاصمة، والتي تتم زراعتها في الطرق والميادين.
وأوضحت الأمانة أن من أبرز الأشجار التي تُزرع في طرق مدينة الرياض، ما يلي:
- شجرة النيم: دائمة الخضرة وتناسب المناطق الجافة، ويصل ارتفاعها إلى 30 متراً.
- شجرة الفيكس الأمريكي: تُعتبر من الأشجار المعمرة وتتحمل الحرارة الشديدة ويصل ارتفاعها إلى 25 متراً.
- شجرة الخبيز الساحلي: تتسم بتحمل الحرارة والجفاف، ولا تحتاج عناية كبيرة ويصل ارتفاعها إلى 10 أمتار.
- شجرة اللبخ: سريعة النمو وتوفر الظل الواسع وتقاوم الجفاف.
- شجرة الفيكس البنجالي: تعيش في مختلف المواسم وأوراقها مقاومة للتساقط.
- شجرة فرشاة الزجاج: تتميز برائحتها العطرية ويصل ارتفاعها إلى 12 مترًا.
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