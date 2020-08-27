تعرف على أبرز أنواع الأشجار في طرق وميادين الرياض

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت أمانة الرياض عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن أبرز أنواع الأشجار المناسبة لمناخ العاصمة، والتي تتم زراعتها في الطرق والميادين.

وأوضحت الأمانة أن من أبرز الأشجار التي تُزرع في طرق مدينة الرياض، ما يلي: