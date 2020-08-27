تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50% في رأس الخيمة

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مبادرة لتخفيض المخالفات المرورية المتراكمة المرتكبة خلال 2019 وما قبلها بنسبة 50%، وذلك اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر وحتى الأول من شهر أكتوبر القادم 2020.

وأوضحت القيادة العامة أن المتعاملين سيحصلون على الخصم خلال الدفع إلكترونياً عبر تطبيق وزارة الداخلية، وسيتوجب عليهم مراجعة أقرب مركز خدمة بالدولة بالنسبة للمخالفات التي تحوي نقاطاً مرورية لإضافتها على رخصة السواقة، ليتمكنوا بعد ذلك من سدادها إلكترونياً.

وأشارت شرطة رأس الخيمة إلى أن هناك استثناءات من المبادرة، وتتمثل في مخالفات قيادة سيارة ثقيلة أو قيادتها بطريقة تُعرّض حياة سائقها أو الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر، أو قيادة سيارة تُسبب ضجيجاً بالإضافة إلى مخالفة الهروب من شرطي المرور.

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تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تستهدف مساندة المتعاملين من السائقين، وتشجيعهم على دفع المخالفات المرورية المتراكمة عليهم، كما دعت شرطة رأس الخيمة كافة أصحاب السيارات المخالفة إلى الاستفادة من مدة المهلة المحددة وتسوية أوضاعهم المرورية بصورة قانونية.