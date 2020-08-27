بقيادة "الخنفساء".. 13 طرازا الأطول عمرا في تاريخ صناعة السيارات

شهدت صناعة السيارات على مدار تاريخها، مجموعة من الموديلات التي تمسكت بها أسواق السيارات للعديد من العقود، ما يدل على نجاح هذه الموديلات في استمرارية طرح نسخ منها للبيع لسنوات طويلة.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قائمة بأبرز السيارات التي حظيت بأطول وتيرة من استمرارية الطرح بالأسواق والتي يصل عمر البعض منها بالأسواق لـ70 عاما.

وفي مقدمة القائمة، جاءت السيارة الأطول عمرا على الإطلاق في تاريخ صناعة السيارات، وهي طراز فولكسفاجن "الخنفساء" الشهير، الذي استمر طرح نسخ منه للبيع بالأسواق منذ طرحه للمرة الأولى عام 1938، وحتى عام 2003، ما يعني استمرار طرح هذا الطراز لـ65 عاما.

وتاليا بالقائمة، جاء أيضا من ماركة فولكسفاجن، طراز Type 2 الذي يندرج ضمن فئة VAN، والذي استمر طرحه من عام 1949 وحتى عام 2013، على مدار 64 عاما.

وجاء في القائمة أيضا، طراز Morgan 4/4 من ماركة مورجان البريطانية المصنعة للسيارات، والذي يستمر طرحه حتى الآن بداية من ظهوره عام 1955، على مدار 65 عاما.

ومن بعده بالقائمة، جاء طراز Hindustan Ambassador الذي استمر طرحه من عام 1958، وحتى عام 2007 على مدار 49 عاما.

ومن ماركة سيتروين الفرنسية جاء ضمن القائمة، طراز Citroën 2CV الكلاسيكي، الذي استمر طرحه من عام 1948 وحتى عام 1990 على مدار 42 عاما حتى توقف طرحه بالأسواق.

وطراز Lada Niva من ماركة لادا الروسية، والذي يستمر طرحه حتى الآن منذ بداية طرحه عام 1977، على مدار 43 عاما، وهو طراز يتبع فئات السيارات رباعية الدفع.

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ومن شركة ميني البريطانية، طراز ميني الذي استمر طرح نسخ منه بالأسواق بداية من عام 1959 وحتى عام 2000، على مدار 41 عاما وصنعت منه 41 نسخة.

وطراز Hillman Hunter الذي كان في وقت من الأوقات من السيارات البريطانية الأعلى تحقيقا للمبيعات، واستمر طرحه من عام 1966 وحتى عام 2005 على مدار 39 عاما.

ومن بعده جاء بقائمة "أوتو كار"، طراز بيجو 504، الذي استمر طرحه من عام 1968، وحتى عام 2006، على مدار 38 عاما، وحصد هذا الطراز لقب أفضل سيارة في أوروبا عام 1969.

ومن ماركة مرسيدس الألمانية جاء طراز مرسيدس G-CLASS الذي استمر طرحه من عام 1979، وحتى عام 2017، على مدار 38 عاما.

ومن ماركة رينو الفرنسية جاء ضمن القائمة طراز "رينو 12"، الذي استمر طرحه من عام 1969 وحتى عام 2006 على مدار 37 عاما.

وأيضا طراز فولكسفاجن جولف الذي استمر طرحه من عام 1974 وحتى عام 2009، على مدار 35 عاما، كان هذا الطراز من أنجح موديلات فولكسفاجن على الإطلاق.

ومن ماركة تويوتا جاء ضمن القائمة، طراز لاند كروز 70 Series الذي يستمر طرحه حتى الآن منذ بداية ظهوره عام 1984، على مدار 36 عاما.



