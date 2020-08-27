"بورشه" تؤجل طرح النسخة الأكبر من "تايكان" الكهربائية
كتب: باسل الحلواني
قررت عملاق صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية بورشه، تأجيل طرح النسخة الجديدة الأكبر حجما من سيارتها الكهربائية تايكان.
وقالت الشركة في بيان لها إن السيارة الكهربائية الجديدة كروس توريزمو ستطرح أوائل العام المقبل ليس في
أكدت "بورشه"، أن تغيير الجدول الزمني لطرح السيارة لا يمثل أي ضرر لها، لكنها محاولة لتحقيق أقصى استفادة من دورة تخطيط النسخة الحالية من السيارة.
أضاف البيان أن بورشه تنظرإلى المستقبل بثقة لأن تعافي الطلب في الصين ساعد الشركة في تحقيق أرباح أكبر من أي شركة سيارات أوروبية أخرى خلال النصف الأول من العام الحالي.
جدير بالذكر أن بورشه أثبتت حتى الآن، أنها أكثر مرونة من منافساتها في سوق السيارات العالمية في مواجهة جائحة كورونا التي سببت أزمة غير مسبوقة لصناعة السيارات العالمية خلال العام الحالي.
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