تويوتا لاندكروزر 2022 تظهر بتصميم تخيلي جديد+معلومات

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت لاندكروزر 2022 في تصميم تخيلي جديد، وذلك مع اقتراب تويوتا من إنهاء عملية تطويرها بالكامل.

سيصبح شبك لاندكروزر أكبر من السابق مع مصابيح أفقية نحيلة وخطوط جسد عضلية بتصميم مستوحى من راف فور كما يبدو، إلا أن هذا التصميم بالطبع توقعي ولا يعني أبداً أن هذا سيكون الشكل النهائي خاصة أن عمليات تطوير سيارات تويوتا في اليابان تحيطها السرية وقد يستمر اختبار سيارة ما لعدة سنوات دون التقاط العدسات التجسسية لها مثلما نرى مع لاندكروزر.

متوقع أن تسمى لاندكروزر 300 بدلاً من لاندكروزر 200 وستستخدم منصة هيكلية جديدة كلياً سيكون نوعها Body-on-frame وهو نفس النمط المستخدم حالياً لذا لا داعي للقلق من تناقص القدرات التي لطالما عرفت بها لاندكروزر.

جميع المحركات ستكون V6 لتشمل محرك بنزين تيربو 3.5 لتر بقوة 416 حصان وعزم 600 نيوتن متر، محرك ديزل تيربو 3.3 لتر بقوة 217 حصان وعزم 539 نيوتن متر، مع نسخة هايبرد بمحرك 3.5 لتر بقوة 354 حصان وعزم 500 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 8 أو 10 سرعات.

Advertisements

يتوقع أن أبعاد لاندكروزر 2022 ستشهد زيادة طفيفة بحيث ستكون كما يلي:

الطول: 4.97 متر

العرض: 1.99 متر

الارتفاع 1.86 متر

قاعدة العجلات 2.9 متر

هذا ويُشاع أن تويوتا لاندكروزر 2022 سيتم تدشينها بالكامل خلال ربيع 2021 أو تحديداً في شهر أبريل كموديل 2022، بينما برادو الجيل القادم سيؤجل تدشينها إلى صيف 2022 لتصل كموديل 2023.