استدعاء 109 سيارة بنتلي بنتايجا لخلل قد يؤدي إلى نشوب حريق

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الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 109 سيارة بنتلي “بنتايجا V8” موديلات 2018 – 2020، مع تأكيدها على ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa.
ويأتي هذا الاستدعاء لخلل في أحد موصلات أنابيب الوقود في حجرة المحرك، قد يؤدي إلى تسرب الوقود وخطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.
ودعت الوزارة مالكي هذا النوع من السيارات إلى ضرورة التواصل مع شركة ساماكو للسيارات؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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