تعرف على قيمة مخالفة عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق

الخليج ٣٦٥ نت – جددّت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، التذكير بضرورة إلتزام قائدي السيارات بالمسارات المحددة على الطريق، محذّرة من خطورة هذا التصرف. وأكدت الإدارة على أن عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق يعدّ مخالفة مرورية، تستوجب غرامة مالية تتراوح من 300 إلى 500 ريال، مشددّة على أهمية الالتزام بالمسارات، قائلة: “لقيادة آمنة التزم بمسارك المحدد”.

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