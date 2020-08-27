أسعار سيارات ميتسوبيشي 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%

الخليج ٣٦٥ نت – نستمر أعزائنا متابعي الخليج ٣٦٥ نت في جولة على الوكالات للتعرف على أسعار السيارات بعد ارتغاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، حيث سنلقي نظرة اليوم على أسعار سيارات ميتسوبيشي 2020 – 2021. ميتسوبيشي باجيرو GLS فل اوبشن 6 سلندر 3.5 لتر سعة الخزان 88 لتر دفع رباعي بسعر 110,000 ريال ميتسوبيشي مونتيرو سبورت GLX ستاندر بسعر 115,600 ريال

GLS-HL نص فل بسعر 125,835 ريال

GLS فل كامل بسعر 142,280 ريال ميتسوبيشي اوتلاندر LL ستاندر بسعر 91,335 ريال

ML وسط بسعر 101,110 ريال

HL فل كامل بسعر 120,430 ريال ميتسوبيشي اكليبس ML استاندر بسعر 86,850 ريال

HL نص فل بسعر 107,090 ريال

GLS-HL فل كامل بسعر 109,505 ريال ميتسوبيشي ASX Advertisements GLX بسعر 85,355 ريال ميتسوبيشي اتراج LL استاندر بسعر 36,824 ريال

HL فل كامل بسعر 44,875 ريال ميتسوبيشي L200 بمحرك 4 سلندر 2.4 لتر بنزبن: غمارة بسعر 65,299 ريال

غمارتين وسط بسعر 74,499 ريال

غمارتين فل دبل بسعر 87,149 ريال ديزل: غمارة بسعر 65,299 ريال

غمارتين بسعر 77,949 ريال

غمارتين فل دبل بسعر 91,060 ريال ميتسوبيشي سبيس ستار فل كامل بسعر 43,725 ريال وفي الختام، جميع سيارات ميتسوبيشي تأتي بضمان ثلاث سنوات أو 100,000 كم أيهما أقرب، ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.

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