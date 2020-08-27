أسعار سيارات ميتسوبيشي 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%

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الخليج ٣٦٥ نت – نستمر أعزائنا متابعي الخليج ٣٦٥ نت في جولة على الوكالات للتعرف على أسعار السيارات بعد ارتغاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، حيث سنلقي نظرة اليوم على أسعار سيارات ميتسوبيشي 2020 – 2021.
ميتسوبيشي باجيرو
- GLS فل اوبشن 6 سلندر 3.5 لتر سعة الخزان 88 لتر دفع رباعي بسعر 110,000 ريال
ميتسوبيشي مونتيرو سبورت
- GLX ستاندر بسعر 115,600 ريال
- GLS-HL نص فل بسعر 125,835 ريال
- GLS فل كامل بسعر 142,280 ريال
ميتسوبيشي اوتلاندر
- LL ستاندر بسعر 91,335 ريال
- ML وسط بسعر 101,110 ريال
- HL فل كامل بسعر 120,430 ريال
ميتسوبيشي اكليبس
- ML استاندر بسعر 86,850 ريال
- HL نص فل بسعر 107,090 ريال
- GLS-HL فل كامل بسعر 109,505 ريال
ميتسوبيشي ASX
- GLX بسعر 85,355 ريال
ميتسوبيشي اتراج
- LL استاندر بسعر 36,824 ريال
- HL فل كامل بسعر 44,875 ريال
ميتسوبيشي L200 بمحرك 4 سلندر 2.4 لتر
بنزبن:
- غمارة بسعر 65,299 ريال
- غمارتين وسط بسعر 74,499 ريال
- غمارتين فل دبل بسعر 87,149 ريال
ديزل:
- غمارة بسعر 65,299 ريال
- غمارتين بسعر 77,949 ريال
- غمارتين فل دبل بسعر 91,060 ريال
ميتسوبيشي سبيس ستار
- فل كامل بسعر 43,725 ريال
وفي الختام، جميع سيارات ميتسوبيشي تأتي بضمان ثلاث سنوات أو 100,000 كم أيهما أقرب، ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.
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