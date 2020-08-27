كيا ستينجر 2021 فيس ليفت تكشف محركاتها

الخليج ٣٦٥ نت – بعد كشف كيا عن صور ستينجر 2021 المحدثة منذ أسابيع، أعلنت العلامة الكورية عن مواصفات المحركات.. أهمها تقديم محرك 4 سلندر تيربو جديد سعة 2.5 لتر بالحقن المباشر بقوة 300 حصان وعزم دوران 422 نيوتن متر.

وتستمر فئة ستينجر GT بنفس محرك V6 تيربو مزدوج سعة 3.3 لتر ولكن مع تحديثه لرفع القوة إلى 368 حصان مع عزم دوران 510 نيوتن متر، كما تستمر ستينجر بمحرك 2.0 لتر الأساسي بقوة 251 حصان وعزم 353 نيوتن متر، وتتصل جميع المحركات بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات.

بالنسبة للتحديثات الجمالية للفيس ليفت فقد حصلت الواجهة على مصابيح جديدة LED وإضاءة نهارية LED بمظهر داكن عالي التقنية، كما أن المصابيح الخلفية الجديدة ممتدة عبر شريط ضوئي LED، إشارات الانعطاف بـ 10 لمبات LED، وكذلك حازت ستينجر المحدثة على جنوط ألومنيوم 18 و19 إنش جديدة، عادم فضي أكبر، ناشر خلفي عملي رياضي.

حصلت المقصورة على تحديثات ملحوظة بينها ألوان ومواد جديدة، شاشة عريضة 10.25 إنش للمعلومات والترفيه والملاحة، تطريز متباين على لوحة القيادة والأبواب، الكونسول الوسطي متاح بزخرفات ألومنيوم أو بألياف الكربون، نظام إضاءة لتحسين المزاج بـ 64 لون، مقود محسّن بلمسات معدنية، عدادات قياسات 7 إنش بحواف كرومية.

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