احتفالا بعودتها إلى السينما.. نسخة خاصة من دراجة Spitfire النارية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيارات الخليج 365 الخميس 2020/8/27 03:34 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/8/27 03:34 م بتوقيت أبوظبي

أطلقت شركة "سي سي إم" الموديل الخاص Blackout من دراجتها النارية Spitfire، احتفالا بعودتها إلى السينما.

وتعود الدراجة النارية المميزة إلى السينما في فيلم مارفل الجديد "Black Widow" من بطولة النجمة سكارليت جوهانسون، والذي من المقرر عرضه مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني 2020. وأوضحت الشركة البريطانية أن الموديل الخاص Blackout يتمتع بإطلالة شرسة من خلال طلاء يكتسي باللون الأسود مع مكونات تزهو باللون الأحمر. Advertisements ويقف الموديل الخاص على عجلة قياس 19 بوصة في الأمام، وقياس 17 بوصة في الخلف، وكلاهما مطلي باللون الأسود. كما يزدان مقعد الدراجة بكسوة سوداء ذات خيوط حياكة تزهو باللون الأحمر. ويعتمد الموديل الخاص على سواعد محرك أحادي الأسطوانة سعة 600 سنتيمتر مكعب وبقوة 55 حصان/50 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، مع ناقل حركة من ست سرعات. وأشارت "سي سي إم" إلى أن سعر الموديل الخاص Blackout يبدأ من نحو 9980 يورو.

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