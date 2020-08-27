بالصور.. شاهد أفضل 10 سيارات سيدان بمحركات V6

تهيمن المحركات الأصغر حجما من فئة V6 على غالبية السيارات التي تطرح حديثا، لما تقدمه من أداء مميز، مع الحفاظ على نظافة البيئة لقلة العوادم الضارة التي تنتج عنها، عكس المحركات من فئة V8 و V12.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، في قائمة مميزة، أبرز السيارات التابعة لفئة سيدان، والتي تطرح بمحركات V6 ذات أداء مميز.

بمستهل القائمة، جاء طراز مازيراتي Quattroporte السيدان العامل بمحرك V6 من صنع شركة فيراري، ويتمتع بسرعة قصوى تصل لـ 177 ميلا في الساعة.

بعده جاء طراز أودي S4، السيدان العامل بمحرك V6 بسعة 3 لتر، ينتج قوة 349 حصان، ويتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 4.4 ثانية.

ومن بعده بالقائمة، جاء طراز جاجوار XE-S موديل 2019 العامل بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة تصل لـ 375 حصان، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.

ومن ماركة لكزس اليابانية، جاء طراز LS Sedan، العامل بمحرك V6 بسعة 3.4 لتر، تصل سرعته القصوى لـ 155 ميلا في الساعة، وينتج قوة 416 حصانا.

ومن بعده جاء بقائمة "هوت كارز"، طراز مرسيدس AMG C43، السيدان العامل بمحرك توربيني فئة V6 بسعة 3 لترات، وينتج قوة 385 حصان، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات، ويتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 4.1 ثانية.

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ومن ماركة كيا، جاء ضمن القائمة، طراز Stinger GT العامل بمحرك V6 ينتج قوة 365 حصانا، وهو المحرك نفسه المطروح بطراز جينيسيس G70.

ومن بعده جاء طراز CT5-V من ماركة كاديلاك الأمريكية، العامل بمحرك توربيني مزدوج، فئة V6 بسعة 3 لتر، وينتج قوة 360 حصانا، وقدرة تسارع من صفر حتى سعة 62 ميلا في الساعة خلال 4.6 ثانية.

ومن ماركة جينيسيس الكورية الجنوبية، جاء ضمن القائمة، طراز G70 المميز، العامل بمحرك V6 بسعة 3.3 لتر، وينتج قوة 365 حصانا، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 4.7 ثانية.

ثم جاء بالقائمة، طراز أودي S7، السيدان العامل بمحرك سوبرتشارج فئة V6 ينتج قوة 444 حصانا بسعة 2.9 لتر، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.1 ثانية.

وفي ختام القائمة، جاء طراز ألفا روميو Giulia Quadrifoglio العامل بمحرك V6 بسعة 2.9 لتر، ينتج قوة 505 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 3.8 ثانية.



