لكزس RX تحصل على إصدار “الخط الأسود” الخاص

الخليج ٣٦٥ نت – بعد تقديم لكزس لإصدار الخط الأسود لـ ES 2021 الأسبوع الماضي، كشفت الشركة عن نفس الإصدار لموديل RX.. ويتميز الإصدار بشبك أمامي داكن ولمسات سوداء في مختلف أنحاء الخارجية وجنوط 20 إنش سوداء كذلك.

في الداخل حصل الإصدار على مقاعد جلدية سوداء بلمسات بيضاء وتخييط أزرق، كما تشمل مزايا الإصدار حقيبتي سفر فاخرتين من علامة Zero Halliburton بشعار لكزس عليهم وبطانة داخلية فاخرة.

وتستمر المحركات كما هي، لتشمل محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 295 حصان وعزم 362 نيوتن متر وناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ونظام دفع كلي اختياري، ما يسمح بتسارع الكروس أوفر من الصفر إلى 96 كلم\س في 7.7 ثانية بسرعة قصوى 200 كلم\س.

كما سيتوفر الإصدار بمحرك هجين V6 سعة 3.5 لتر بالتوازي مع ثلاث محركات كهربائية بقوة إجمالية 312 حصان وتسارع إلى 96 كلم\س في 7.9 ثانية، وستقتصر لكزس على صنع 1000 نسخة من الإصدار.

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