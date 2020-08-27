سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 27 أغسطس 2020.. صحوة الجنيه

تراجع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه، اليوم الخميس، في معظم البنوك العاملة في مصر، كما انخفضت العملة الخضراء لدى البنك المركزي المصري إلى 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع مقابل 15.84 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع، أمس.



وتراجع سعر الدولار من قرش إلى 4 قروش في 19 بنكا، بينما زاد قرشا واحدا في المصرف العربي الدولي.

وانخفض الدولار قرشا واحدا في بنوك الأهلي، ومصر، والتعمير والإسكان، والمصرف المتحد، والإسكندرية، والتجاري الدولي.

كما تراجع قرشين في بنوك بلوم، والعربي الأفريقي الدولي، والأهلي اليوناني، والمصري الخليجي، والمصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، والأهلي الكويتي، والمشرق، والكويت الوطني وكريدي أجريكول، والاستثمار العربي.

وانخفض الدولار 3 قروش في ميد بنك، وتراجع 4 قروش في بنك قناة السويس.

وسجل سعر الدولار 7 مستويات مختلفة في البنوك المصرية، وبلغ الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر 8 قروش كاملة.

وهيمن سعر 15.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع على الدولار في 13 بنكا مصريا.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار لدى بنك قناة السويس عند 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.

السعر المهيمن

وهيمن سعر 15.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع على الدولار في معظم البنوك وهي ميد بنك، وبلوم، والعربي الأفريقي الدولي، والأهلي اليوناني، والمصري الخليجي.

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كما تكرر السعر نفسه في بنوك المصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، والأهلي الكويتي، والمشرق، والكويت الوطني، والمصرف المتحد، والإسكندرية، والتجاري الدولي.

7 مستويات مختلفة لسعر الدولار

وسجل الدولار أسعارا أخرى في بعض البنوك جاءت على النحو التالي من الأعلى للأدنى:

15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع في بنك البركة.

15.85 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع في بنكي ساييب والمصرف العربي الدولي.

15.84 جنيه للشراء و15.94 جنيه في بنوك الأهلي، ومصر، والتعمير والإسكان، وعودة.

15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع في بنكي كريدي أجريكول، والاستثمار العربي.

سعر اليورو والإسترليني

وتراجع اليورو إلى 18.64 جنيه للشراء و18.87 جنيه للبيع مقابل 18.71 جنيه للشراء و18.88 جنيه للبيع أمس، وفقا لشاشة البنك الأهلي.

ولدى نفس البنك، سجل الجنيه الإسترليني إلى 20.77 جنيه للشراء و21 جنيه للبيع، مقابل 20.80 جنيه للشراء و20.98 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وجاء سعر صرف الريال السعودي عند 4.13 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي عند 4.28 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.

كما سجل الدينار الكويتي 49.63 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع في ذات البنك.