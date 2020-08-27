هوندا تدفع 85 مليون دولار للوسائد الهوائية

قررت شركة هوندا دفع 85 مليون دولار لتسوية تحقيق أجرته 46 ولاية أمريكية في استخدامها لوسادة هوائية معيبة من شركة تاكاتا في سياراتها
وكانت الشركة اليابانية قد كشفت في يناير أنها سوف تستدعي 2.7 مليون سيارة إضافية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية من أجل وسائد هوائية من نوع تاكاتا المستخدمة فى سيارتها والتي قد تكون معيبة.
جاءت تلك التسوية بعد أن وافقت شركة هوندا اليابانية وفرعها الأمريكى على قراراً يقضى ترقية إجراءات سلامة منتجاتهماالمتعلقة بالوسائد الهوائية الأمامية بما في ذلك الحد من خطر تمزق تلك الوسائد وأضافت شبكة Auto News المتخصصة فى شئون السيارات أن الشركة وافقت على القرا ردون الاعتراف بالخطأ لتجنب تكلفة المزيد من التقاضي.
وقالت هوندا في بيان لها ان شركة تاكاتا المورد الرئيسى للوسائد الهوائية التى أفلست مؤخراً كانت قد اعترفت بمسئوليتها عام 2017 واتهمت بالإحتيال الجنائي لخداع هوندا
قامت الشركة حتى الآن باستبدال أكثر من 16 مليون وسادة هوائية معيبة في سياراتها وأجرت أكثر من 292 مليون محاولة فردية للاتصال بالمالكين وحثهم على استبدال وسادئهم الهوائية .
جدير بالذكر انه تم استدعاء أكثر من 40 مليون سيارة أمريكية مجهزة بـ 60 مليون وسادة هوائية معيبة في السنوات الأخيرة ، حيث تعتبر هوندا واحدة من شركات صناعة السيارات الرئيسية المشاركة في عملية الاستدعاء.
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