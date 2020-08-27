دراجة نارية خارقة من هوندا.. قوتها 121 حصانا

كشفت شركة هوندا النقاب عن دراجتها النارية CBR 600 RR، التي تعتمد على سواعد محرك رباعي الأسطوانات بقوة 121 حصانا.

وأوضحت الشركة اليابانية أن محرك دراجتها رباعي الأسطوانات، الذي يستقر في إطار من الألومنيوم، يأتي بسعة 599 سنتيمتر مكعب، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 64 نيوتن متر، وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة سداسي التعشيقات.

وتقدم الدراجة المطلية باللون الأحمر خمسة أوضاع قيادة، كما تعتمد على العديد من الأنظمة المساعدة مثل مكابح ABS في المنعطفات وكشافات LED نحيفة وإشارات تغيير الاتجاه بتقنية LED أيضا وشاشة TFT ملونة ومصباح للكبح.

نصائح مهمة



وعند شرائك دراجة لأول مرة عليك التعرف على أنواعها لاختيار الأنسب لاحتياجاتك، وهناك أربعة أنواع رئيسية يمكنك الاختيار بينها، هي: دراجة الطريق، والدراجة الجبلية، والدراجة الهجينة، والدراجة الكهربائية.

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بالنسبة لدراجات الطريق، فتتميز بإطارات رفيعة ومقود منحني، وإن كنت تنوي الاكتفاء بركوبها على الطرق الممهدة، فستكون الخيار الأنسب للبدء به.

أما الجبلية، فهي مصممة للطرق غير الممهدة أو الوعرة، وهي أثقل من دراجات الطريق، كما تتميز بإطارات سميكة وغالبا ما تكون مزودة بماص للصدمات.

وحال أردت الاستمتاع بجولة في مناطق غير ممهدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، سيكون هذا النوع من الدراجات خيار رائع، لكن حال استخدامها في التنقل على الطرق العادية سيكون الأمر شاقًا خاصة مع المسافات الطويلة.

أما النوع الثالث، الدراجات الهجينة، فتعتبر دراجة مثالية؛ لأنها تجمع ما بين الدراجة الجبلية ودراجة الطريق. ويمكن لهذا النوع أن يؤدي مهمته بنجاح سواء في رحلاتك على الطرق العادية أو رحلة نهاية الأسبوع بالمناطق الوعرة.

وبالنسبة للدراجات الكهربائية، تعتبر جديدة نسبيًا ويمكن أن تكون باهظة الثمن. لكن فيما يتعلق بمواصفاتها فهي تبدو مثل الدراجات العادية مع تزويدها بموتور كهربائي لتقديم المساعدة حال شعرت أنك غير مستعد للقيادة لمسافة طويلة، أو أنك تريد القيادة لكن تقلق من مواجهة صعوبات، حيث سيكون هذا النوع طريقة رائعة لتأمين نفسك في كل الظروف.

