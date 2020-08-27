هيونداي تكشف عن باليسايد موديل 2021.. تعرف على المواصفات والأسعار

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات هيونداي الكورية الجنوبية، عن موديل 2021 من سيارتها الفارهة باليسايد.

تعتمد باليسايد على محرك V6 بسعة 3.8 لتر، ينتج قوة 291 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

وتستطيع السيارة التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 6.9 ثانية، ويحتاج الطراز لمسافة 182 قدم ليتوقف تماما وهو يسير على سرعة 70 ميل في الساعة.

أضافت هيونداي لنسخة العام القادم من سيارتها للمرة الأولى صف ثالث من المقاعد، وتقف السيارةعلى إطارات قياس 20 بوصة، وأصبحت تتوافر

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بنظام الدفع الخلفي بداية من الفئات الافتتاحية.

وتزخر باليسايد بالعديد من الكماليات في مقدمتها شاشة معلومات يتراوح قياسها ما بين 8.0 بوصة و 10.3 بوصة، والشاشة ذات المقاس الأكبر تتوفر بالفئات المتقدمة، ويدعمها أنظمة تشغيل "أندرويد أوتو"، و"أبل كار بلاي"، مع نظام راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ووصلات USB للهواتف الذكية، وخاصية توجيه الأوامر الصوتية إذ يسهل تطبيق أنظمة أمازون أليكاس و جوجل "أسيستانت" على النظام المعلوماتي للطراز.

ويتوافر بالسيارة باقة من أنظمة حماية السائق أثناء القيادة، من ضمنها نظام الفرامل الذاتية التي تفعل تلقائيا عند استشعار قرب حالات اصطدام، وأيضا كل من نظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالات الخروج عن المسار، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات، والذي ينبه السائق في حالة اقتراب السيارة أكثر من اللازم من السيارات من حولها.

من المنتظر أن تتوافر هيونداي باليسايد بـ 4 فئات من التجهيزات، الفئة الافتتاحية هي SE، وتتوفر بسعر 33,665 ألف دولار، والفئة التي تليها هي فئة SEL وتتوفر بسعر 36,315 ألف دولار، ثم فئة Limited التي تتوفر بسعر 46,265 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من طراز Palisade هي فئة Calligraphy بسعر 48,890 ألف دولار.