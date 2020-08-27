السيارة "روما".. طراز "مميز" من فيراري لعام 2020

اعتادت شركة فيراري طرح موديلات رياضية تحمل اسم عدد من المدن الإيطالية مثل طرز "مارانيلو" و"مودينا" و"بورتوفينو"، وأخيرا حان الوقت لتطرح فيراري طرازا جديدا باسم العاصمة "روما".

وكان الظهور الأول للطراز الجديد حين طرحت فيراري اللقطات الرسمية الأولى له نهاية عام 2019، وعقب ذلك كشفت فيراري عن كافة المواصفات الخاصة بالطراز من قدرات لمحركه، والتكلفة الرسمية التي يتوفر به ومعدل استهلاكه للوقود.

وقدم موقع "كار آند درايفر"، عرضا شاملا لهذه القدرات، بدأها بالتنويه لأن طراز "روما " الجديد، قالت شركة فيراري إن تصميمه المميز مستوحى من تصميمات السيارات الإيطالية التي انتشرت في شوارع العاصمة روما في الفترة بين عام 1950 و 1960، مثل طراز 250 GT Berlinetta Lusso وطراز 250 GT 2+2.

وأفاد الموقع بأن طراز روما يعد من الموديلات الجديدة كليا التي قدمتها فيراري للأسواق، وهو يندرج ضمن فئة السيارات الرياضية الخارقة الجراند تورر.





السعر

ويتوفر من طراز فيراري روما فئة وحيدة للبيع بالأسواق، تتوفر بسعر يبدأ من 225 ألف دولار، ومن المتوقع أن يطرح الطراز للبيع قبل نهاية 2020.

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المحرك

ويتوفر الطراز بمحرك رياضي خارق، توربيني فئة V8 بسعة 3.8 لتر، ينتج قوة 611 حصانا، مع عزم دوران 561 لفة/ قدم، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 3.3 ثانية خلال 60 ميل في الساعة، وتصل سرعته القصوى لـ200 ميل في الساعة.





استهلاك الوقود

وعن معدل استهلاك الوقود فإن منظمة حماية البيئة لم تعلن حتى الآن عن المعدلات الرسمية لاستهلاك الطراز للوقود، غير أن مصدر آخر هو موقع guideautoweb.com ذكر أن طراز روما من فيراري يستهلك من الوقود 19.2 لتر لكل 100 كيلومتر يقطعها داخل المدن، ويستهلك 10.6 لتر لكل 100 كيلومتر يقطعها على الطريق السريع ويستهلك 15.3 لتر لكل 100 كيلومتر يقطعها ما بين الطريقين مجتمعين.

التقنيات

ومن الداخل يتمتع الطراز بشاشة معلومات بقياس 8.4 بوصة تعمل باللمس، ويفتقر الطراز للعديد من التقنيات الهامة كونه يغلب عليه طابع السيارات الجراند تورر الرياضية العملية أكثر من السيارات المرفهة.





الأمن والسلامة

اختتم الموقع عرضه لطراز فيراري روما، بقوله إن الطراز حتى الآن لم يخضع لاختبارات هيئة المراقبة على سلامة الطرق السريعة الأمريكية IIHS، غير أن موقع "كار آند درايفر" أفاد بأن الطراز يضاف له أنظمة مثل نظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات.



