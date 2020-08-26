موجز الخليج 365 للسيارات.. حلم الطائرة الكهربائية وفخامة"رايث"

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الطائرات الكهربائية.. حلم أصبح قريبا على يد شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" خلال 5 سنوات، بعد توقعها نجاحها في تطوير البطاريات بكثافة طاقة أكبر.

كشفت شركة رولز رويس البريطانية المصنعة للسيارات الفخمة عن تفاصيل جديدة حول طرازها الفاخر Wraith لعام 2020 الذي يوصف بأنه أفخم سيارات الكوبيه.

طرحت شركة أولدزموبيل الأمريكية Oldsmobile التي تعد من أقدم صناع السيارات في العالم أكثر من 35 مليون سيارة بيعت بالأسواق على مدار تاريخها، حتى أعلنت جنرال موتورز التي استحوذت عليها في 1908 إيقافها في 2004.

أجرت شركة بوسايدون تعديلات على السيارة مرسيدس AMG G 63 لزيادة قوتها ورفع معدلات أدائها لتصبح أكثر شراسة وقوة.



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رغم توقعاتها بتراجع صافي أرباحها، كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا موتور عن الجيل الجديد من طراز FIT الذي يتمتع برحابة داخلية رغم الحجم الصغير.

ضمن فئات SUV العملاقة، أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية طرح نسخة جديدة لعام 2021 من طرازها الفخم Palisade.

قالت شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات، الأربعاء، إنها ستبدأ اختبار مركبات ذاتية القيادة في مدينة خفي بشرق الصين، ستكون الأولى لها في أكبر سوق للسيارات في العالم.

ضمن فئات السيارات الرياضية الخارقة، طرحت شركة مكلارين البريطانية، نسخة 2020 الأحدث من طرازها الرياضي المميز 720S، بقدرات فائقة.

طرحت شركة هوندا نسخة 2021 من طراز Clarity بقدرات مميزة ومختلفة كليا عن جميع السيارات التي قدمتها الشركة اليابانية للعام المقبل، إذ يتوفر هذا الطراز بنسخته الجديدة بمحركات هجينة، وعاملة بوقود الهيدروجين، للراغبين من عملاء هوندا في اقتناء طراز صديق للبيئة.



تنافس شركة فيراري بقوة في سوق صناعة السيارات الكهربائية بدعم من أول طراز كهربائي هجين من صنعها لعام 2020، وهو SF90 Stradale الرياضي المميز.