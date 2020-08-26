رولزرويس رايث شوتينج بريك تظهر في لقطات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل رولزرويس للكشف على تطوير رايث شوتينج بريك، حيث ظهرت في فيديو تجسسي في وقت سابق، وها هي اليوم تظهر في لقطات تجسسية جديدة على انستقرام.

تتميز السيارة في الصور عن نسخة الكوبيه بحصولها على خط سقف مختلف لخلق سقف مسطح، ويتطلب هذا التغيير بعض التغييرات الأخرى مثل زجاج نوافذ بتصميم دائري أكثر.

وعند مقارنة رايث شوتينج بريك التي ظهرت في الصور الأخيرة، بتلك الموجودة في الفيديو التجسسي، يُمكنك ملاحظة بعض الاختلافات في التصميم، حيث تحتوي السيارة في الصور الأحدث على خط أبيض يمر عبر المصابيح الخلفية، بينما تحتوي السيارة في الفيديو على مصابيح حمراء، إلا أن شكل العوادم هي نفسها، إلا أن مواقعها مختلفة قليلاً.

Advertisements

في الختام، ليس من الواضح حالياً متى سيتم الكشف عن رولزرويس رايث شوتينج بريك، لكن الجدير بالذكر أن إطلاق جوست الجديدة سيكون في 1 سبتمبر، وتذهب التكهنات إلى أن رايث شوتينج بريك ستكون سيارة وحيدة من نوعها لعميل ثري يبحث عن كوبيه أكثر عملية.