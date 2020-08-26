بورشه نزلت بالتقيل Turbo s 911 .. ادفع 5 مليون بس

نستعرض معكم كل ما هو جديد في عالك السيارات واليوم سنتحدث عن بورشه 911 Turbo S الجديدة كليًا التي تعد من أفضل أيقونات بورشه على مر التاريخ ، حيث تعد شركة بورشة الإيطالية من أعرق الشركات في العالم التي تنتج سيارات السباقات ، التي تتميز بالأداء العالي والسرعة الكبيرة فضلاً على شهرنها في مجال سباق السيارات في العالم ، بورشه بدأت في إنتاج سيارات للسوق العام وسيارات عائلية لاكنها عادت لإنتاج سيارات السباق الأكثر شهرة في العالم 911.

بورشه 911 Turbo S

أعلنت اليوم الشركة الهندسية للسيارات SMG ، وكيل علامة بورش الألمانية في مصر، عن إطلاق السيارة الأشهر في العالم من فئة سيارات السباق Turbo S 911 بسعر لا يقاوم بالنظر إلى القيمة العالية لهذا النوع من السيارات وأيضًا لندرتها بسعر 330.700 دولار، أي ما يعادل 5000.260 جنيه.

تأتي هذه السيارة الرائعة بالعديد من الصفات والميزات الخيالية والتي لا تضاهيا فيها أي سيارة أخرى في نقس المجال.

تأتي السيارة تقدم بمحرك تربو رياضي سداسي الأسطوانات سعة 3800 سي سي بقوة 650 حصان، وعزم أقصى 800 نيوتن متر بين 2500 و 4000 لفة بالدقيقة.

تتسارع السيارة من الصفر إلى 100 كم/ ساعة في 2.7 ثانية.

تبلغ السرعة القصوى لها 330 كم /ساعة.

السيارة مزودة بناقل حركة PDK من ثماني سرعات.

Advertisements

السيارة تتميز بالتصميم الرياض الخاص بها الذي يميزها عن باقي السيارات.

السيارة بها بسبويلر مصنوع من ألياف الكربون .

السيارة مذودة بمصابيح ذات التصميم البيضاوي المميز لسيارات بورش، وهي بالطبع تعمل بتقنية LED.

إطارات السيارة من النوع الرياض بقياس 21 بوصة.

السيارة مزودة بكامل عوامل الأمان .

السيارة بها مجموعة كاملة من الوسائد الهوائية.

السيارة بها نظام ترفيهي كامل

السيارة مزودة بأنظمة التعليق والانغلاق للثبات على الطرق السريعة.