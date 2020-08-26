بمواصفات أكثر فخامة.. هيونداي تدشن نسخة 2021 من طراز Palisade

ضمن فئات SUV العملاقة، أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية طرح نسخة جديدة لعام 2021 من طرازها الفخم Palisade.

وقدم موقع "كار آند درايفر"، عرضا تفصيليا لقدرات وإمكانيات الطراز، شملت الكشف عن قدرات محركه، وآخر التحديثات التي أضيفت له بنسخته الجديدة، والتقنيات التي يتمتع بها وما يتوفر منه من فئات للبيع.

الجديد بنسخة 2021

قال الموقع إن هيونداي سعت لأن تضفي مزيدا من الرحابة والرفاهية لنسخة 2021 من طراز Palisade بأن قامت بطرح نسخة العام القادم الجديدة للمرة الأولى بصف ثالث من المقاعد.

كما توفر إطارات بقياس أكبر للطراز تصل لـ20 بوصة، ونظام الدفع الخلفي اصبح متوفرا بداية من الفئات الافتتاحية من الطراز في نسخته الجديدة لعام 2021.





الأسعار

تحدث الموقع بعد ذلك عن التكلفة التي يتوفر بها طراز Palisade، وأفاد الموقع بأن الطراز يتوفر منه 4 فئات باسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية هي SE، وتتوفر بسعر 33,665 ألف دولار، والفئة التي تليها هي فئة SEL وتتوفر بسعر 36,315 ألف دولار، ثم فئة Limited التي تتوفر بسعر 46,265 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من طراز Palisade هي فئة Calligraphy بسعر 48,890 ألف دولار.





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المحرك

تعمل الفئة الافتتاحية من طرز هيونداي Palisade بمحرك V6 بسعة 3.8 لتر، ينتج قوة 291 حصان، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.

ويتمتع الطراز بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 6.9 ثانية، ويحتاج الطراز لمسافة 182 قدم ليتوقف تماما وهو يسير على سرعة 70 ميل في الساعة.

استهلاك الوقود

وفيما يخص معدل استهلاك طراز هيونداي للوقود، قال الموقع إن الطراز يستهلك من الوقود معدل جالون واحد لكل 19 ميل يقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 26 ميل يقطعهم على الطريق السريع، والنسخ العاملة منه بنظام دفع خلفي، تستهلك المعدل نفسه جالون واحد لكل 19 ميل تقطعهم داخل المدن، وتختلف في معدل الاستهلاك على الطريق السريع جالون لكل 24 ميل.





التقنيات

ومن الداخل يتمتع طراز هيونداي Palisade بشاشة معلومات يتراوح قياسها ما بين 8.0 بوصة و 10.3 بوصة، والشاشة ذات المقاس الأكبر تتوفر بالفئات المتقدمة.

ويدعمها أنظمة تشغيل "أندرويد أوتو"، و"أبل كار بلاي"، مع نظام راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ووصلات USB للهواتف الذكية، وخاصية توجيه الأوامر الصوتية إذ يسهل تطبيق أنظمة أمازون أليكاس و جوجل "أسيستانت" على النظام المعلوماتي للطراز.





الأمن والسلامة

وتتوفر لدى طراز هيونداي أنظمة لحماية السائق أثناء القيادة، من ضمنها نظام المكابح الذاتية التي تفعل تلقائيا عند استشعار قرب حالات اصطدام، وأيضا كل من نظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالات الخروج عن المسار، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات، والذي ينبه السائق في حالة اقتراب السيارة أكثر من اللازم من السيارات من حولها.