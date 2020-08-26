لأول مرة.. فولكسفاجن تختار "خفي" الصينية لاختبار مهم

قالت شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات، الأربعاء، إنها ستبدأ اختبار مركبات ذاتية القيادة في مدينة خفي بشرق الصين، ستكون الأولى لها في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وأضافت فولكسفاجن في بيان أنها ستبدأ الاختبارات في خفي من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وستكون الاختبارات مفتوحة للجمهور من العام المقبل.

وتصنًع فولكسفاجن سيارات كهربائية في الصين مع شريكها المحلي جاك.

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وعلى الرغم من النتائج الضعيفة التي حققتها شركة فولكسفاجن الألمانية العملاقة للسيارات إلا أنها أعربت عن تفاؤلها بشأن أكبر سوق للمبيعات في الصين، حيث تم السيطرة على جائحة كورونا بشكل كبير.

وقال رئيس فرع الشركة في الصين، شتيفان فولنشتاين، الشهر الماضي، في بكين: "جميع علاماتنا التجارية تبلي بلاء حسنا".

وذكر أن الشركة الآن في مرحلة التعافي والصعود مجددا عقب الهبوط الذي تسببت فيه الجائحة.

ولا يزال فولنشتاين يتوقع أن تغلق المبيعات هذا العام في المنطقة السلبية المكونة من رقم واحد.

ومع ذلك، توقعت الشركة توسيع حصتها في السوق، حيث كانت سوق السيارات الصينية تتطور بشكل أبطأ من نمو فولكسفاجن.

