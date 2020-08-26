طراز مكلارين 720S الرياضي الخارق لعام 2020.. 6 فئات استثنائية

ضمن فئات السيارات الرياضية الخارقة، طرحت شركة مكلارين البريطانية، نسخة 2020 الأحدث من طرازها الرياضي المميز 720S، بقدرات فائقة.

وقدم موقع "كار آد درايفر"، المختص بأخبار السيارات، عرضا تفصيلي، لمواصفات الطراز الرياضي المميز بنسخته الجديدة للعام الجاري، شمل الكشف عن قدرات محركه، والتقنيات المضافة له، والفئات التي يتوفر منها للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2020

قال الموقع إن شركة مكلارين البريطانية لم تجري تحديثات جوهرية على نسخة 2020 الجديدة من طراز مكلارين الرياضي، واحتفظت بما أجرته من تعديلات أعلنت عنها عبر نسخة 2019 السابقة منه.





الأسعار

ويتوفر من طراز مكلارين الرياضي 720S للبيع بالأسواق 6 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية هي فئة Base coupe التي تتوفر بسعر 301,500 ألف دولار، ثم فئة Luxury coupe من الطراز التي تتوفر بسعر 313,630 ألف دولار، ثم فئة Performance coupe التي تتوفر بسعر 313,630 ألف دولار، ثم فئة Spider التي تتوفر بسعر 317,500 ألف دولار، ومن بعدها تأتي فئة Luxury Spider التي تتوفر بسعر 329,630 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من طراز مكلارين 720S هي فئة Performance Spider التي تتوفر بسعر 329,630 ألف دولار.

المحرك

يتوفر طراز مكلارين 720S بمحرك قوي توربيني مزدوج من فئة V8 بسعة 4.0 لتر، ينتج قوة 710 حصان، وعزم دوران 568 لفة/قدم.

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ويعمل الطراز بناقل سرعة dual-clutch أوتوماتيكي مزود بـ7 سرعات، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.7 ثانية، ومن صفر حتى سرعة 100 ميل في الساعة خلال 5.3 ثانية.

استهلاك الوقود

وفيما يخص استهلاك الوقود قال موقع "كار آند درايفر"، إن طراز مكلارين 720S يستهلك من الوقود معدل جالون واحد لكل 15 ميل يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون واحد لكل 22 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 18 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.





التقنيات

وفيما يخص التقنيات، قال الموقع إن طراز مكلارين 720S يعمل من الداخل بشاشة معلومات بقياس 7.0 بوصة تعمل باللمس، تتمتع بخاصية توصيل بالهواتف الذكية عبر البلوتوث، مع وصلتي USB.

وزود الطراز من الداخل بنظام صوتي مكون من 12 مكبر صوتي من ماركة Bowers & Wilkins، ونظام تتبع معلوماتي باسم McLaren Track Telemetry.

الأمن والسلامة

واختتم الموقع عرضه لطراز مكلارين 720S، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، والتي توفر مزيدا من الأمن والسلامة للسائق أثناء القيادة.

ومن هذه الأنظمة، نظام اشتعاري للركن مثبت في الواجهة الأمامية والمنطقة الخلفية من السيارة، بالإضافة لنظام مراقبة لكشف محيط السيارة.