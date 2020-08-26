تاجر سيارات: 5 أسباب وراء تحسن المبيعات.. وأزمة نقص المعروض بدأت تتلاشى

كتب: باسل الحلواني
أكد جاد الخالدي، تاجر سيارات، وعضو رابطة تجار السيارات، أن حركة المبيعات بسوق السيارات حالياً تشهد نمواً ملحوظاً مقارنة بالفترة الماضية، التي عانى خلالها القطاع من توقف حركة المبيعات، في ظل إحجام قطاع كبير من المستهلكين عن الشراء، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
صرح "الخالدي"، بأن "تخفيف الإجراءاتالاحترازية، وعودة العمل بالمرور، وطرح موديلات 2021، وإطلاق الوكلاء والموزعين للتخفيضات والعروض الترويجية، وتدشين طرازات جديدة تظهر لأول مرة في السوق المحلي"، جميعها عوامل ساهمت في عودة الحياة إلى سوق السيارات.
وتوقع أن يشهد الربع الأخير من 2020، ارتفاعاً في
أضاف "الخالدي"، أن اتجاه مجموعة جي بي غبور أوتو، لتجميع السيارة هيونداي أكسنت آ ربي محلياً، وطرحها بأسعار اقتصادية، سوف يشعل المنافسة مع عدد من السيارات المقاربة لها في المواصفات والأسعار، مؤكداً أن هذه المنافسة تصب في النهاية في مصلحة المستهلك.
جاد الخالدي
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