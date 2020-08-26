الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مازدا عن تحديثات جديدة لـ CX-5 موديل 2021، مثل نظام معلومات ترفيهية جديد 10.25 إنش بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي، مع دعم أحدث تقنيات مازدا للاتصال الإلكتروني عبر تطبيق MyMazda. هذا التطبيق يسمح للملاك بمتابعة الكروس اوفر والتحكم بها عن بعد، كما حصلت السيارة على مقاعد أمامية كهربائية وتجليد جلدي وسقف قمري ونظام سمعي من طراز Bose بـ 10 مكبرات صوت وباب خلفي كهربائي لصندوق الأمتعة والمزيد. كما حصلت مازدا CX-5 2021 على أنظمة سلامة جديدة تشمل نظام متابعة لانتباه السائق مع تحديث كاميرا 360 درجة وتحسين جودتها. وتستمر السيارة بمحرك 2.5 لتر 4 سلندر بالتنفس الطبيعي بقوة 190 حصان وعزم 252 نيوتن متر، مع محرك 2.5 لتر تيربو بقوة 253 حصان وعزم دوران 433 نيوتن متر. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مازدا CX-5 2021 تكشف نفسها رسمياً بتحديثات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.