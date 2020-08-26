بورش باناميرا 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بورش عن باناميرا 2021 فيس ليفت بعد أربعة أعوام من تدشين الجيل الحالي، بتحديثات جمالية طفيفة للخارج والداخل وتحديثات أهم للمحركات.

أولاً تم التخلي عن فئة تيربو لصالح فئة “تيربو S” بمحرك V8 سعة 4.0 لتر تيربو مزدوج بقوة 630 حصان وعزم 820 نيوتن متر، مع العلم أن هذه هي الفئة التي كسرت الأرقام القياسية للسرعة في فئتها في حلبة نوربورغرينغ الألمانية، حيث تتسارع من الصفر إلى 100 كلم\س في 3.1 ثانية فحسب بسرعة قصوى 315 كلم\س.

كما حصلت باناميرا على نسخة هجينة جديدة بالقابس باسم باناميرا 4S إي هايبرد، بمحرك V6 تيربو مزدوج سعة 2.9 لتر ومحرك كهربائي بقوة إجمالية 560 حصان وعزم 750 نيوتن متر وتسارع إلى 100 كلم\س في 3.7 ثانية.

بالنسبة لتحديثات الداخلية فتشمل مقود رياضي جديد لبعض الفئات مع استمرار الشاشة اللمسية المركزية 12.3 إنش ونظام الملاحة بالأقمار الصناعية وخدمة الواي فاي والنظام السمعي الفاخر Bose وغيرهم من المزايا.

وستبدأ الأسعار الألمانية لبورش باناميرا 2021 فيس ليفت من 91,345 يورو، ما يعادل 405,000 ريال، وتصل إلى 180,000 يورو لنسخة تيربو S الأعلى في المجال، ما يعادل 795,000 ريال.

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