كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فولكس فاجن تختبر أسطولاً من السيارات ذاتية القيادة في أحدث مركز للمركبات الكهربائية في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط شركة فولكس فاجن لطرح أول أسطول لها من سيارات الاختبار ذاتية القيادة في مدينة خفي الصين، وهي مدينة شرق الصين ظهرت كنقطة ساخنة لطموحات السيارات الكهربائية في البلاد.

وسيتم نشر عشرة سيارات Audi e-trons، طراز SUV الكهربائية المتميز من فولكس فاجن، في منطقة هايهينج بالمدينة في مجتمع يقطنه حوالي 400 ألف شخص وحوالي 80 كيلومترًا (50 ميلًا) من الطرق مع بنية تحتية ذكية صديقة للسيارات. سيتمكن السكان من الترحيب بأحد Audis باستخدام تطبيق VW.

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وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن الصين Weiming Soh: "هذا هو أول مشروع تجريبي لنا في الصين" يسعى إلى ربط عوالم السيارات والكهرباء والرقمية لصالح المستهلكين. وقد يتم تكرار التجربة ، التي يطلق عليها اسم Project Tiger ، في على الرغم من عدم وجود جدول زمني محدد ، قال.

تضاعف المجموعة الألمانية الموقرة من السوق التي تكافح من أجل الانتعاش من الركود الناجم عن فيروس كورونا. تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا مبيعات السيارات الكهربائية الصينية في النصف الأول للمرة الأولى منذ عام 2015.

ومع ذلك ، تعد الصين سوقًا حرجة ، وإن كانت مزدحمة بشكل متزايد ، لتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية. ومن بين العشرات من مطوري السيارات المستقلة الجدد شركة WeRide المدعومة من تحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي. بعض أكبر الأسماء في البلاد في مجال التكنولوجيا ، بما في ذلك Baidu Inc. ، تندفع أيضًا إلى الفضاء.