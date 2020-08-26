مواصفات "خارقة" لنسخة 2021 من طراز هوندا Clarity.. جديدة كليا

طرحت شركة هوندا نسخة 2021 من طراز Clarity بقدرات مميزة ومختلفة كليا عن جميع السيارات التي قدمتها الشركة اليابانية للعام المقبل، إذ يتوفر هذا الطراز بنسخته الجديدة بمحركات هجينة، وعاملة بوقود الهيدروجين، للراغبين من عملاء هوندا في اقتناء طراز صديق للبيئة.

وقدم موقع "كار آند درايفر"، عرضا تفصيليا لمواصفات طراز هوندا Clarity الجديد، شملت قدرات محركه والتقنيات المضافة له، والفئات التي يتوفر بها بالأسواق وتكلفته.

الجديد بنسخة 2021

أعلنت هوندا في وقت سابق أنها ستوقف إنتاج النسخة الـ EV، الكهربائية بالكامل من طراز Clarity بداية من عام 2020 الجاري، ولتعويض ذلك، قدمت الشركة اليابانية النسخة الجديدة كليا منه العاملة بخلايا وقود الهيدروجين الـ PLUG-IN الهجينة.

الأسعار

فيما يخص الأسعار، قال الموقع أن طراز Clarity لعام 2021، تتوفر منه للبيع بالأسواق 3 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية هي الفئة الهجينة Plug-in hybrid التي تتوفر للبيع بالأسواق بسعر 35 ألف دولار، والفئة التي تليها هي فئة Touring plug-in hybrid وهي أيضا فئة بمحرك هجين وتتوفر بسعر 38 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز لعام 2021 هي فئة Fuel cell العاملة بخلايا وقود الهيدروجين، وتتوفر هذه الفئة للبيع بسعر 60 ألف دولار.

المحرك

فيما يخص المحرك وقوته، قال موقع "كار آند درايفر"، إن الفئات العاملة بمحرك هجين من طراز هوندا Clarity، ينتج محركها الكهربائي وحده قوة 181 حصان، ويمد محركها الكهربائي بالطاقة بطاريات بقوة 17.0 كيلوات من الليثيوم أيون، وتصل سعة محركها العامل بالوقود لـ1.5 لتر، وتصل القوة الإجمالية الذي ينتجها المحرك الهجين لـ212 حصان.

وفيما يخص محرك الطراز العامل بخلايا وقود الهيدروجين، فينتج قوة تصل لـ174 حصان، وتصل قدرة تسارعه من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 8.1 ثانية.

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مدى السير

فيما يخص النسخ العاملة بمحرك كهربائي مهجن من طراز هوندا Clarity فهي قادرة على السير لمسافة 340 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته، ويستغرق إعادة شحن بطاريات الطراز 2.5 ساعة عبر وصلة كهربائية بقوة 240 فولت.

فيما يخص النسخ العاملة بمحرك هيدروجيني من الطراز، فإن نطاق سيرها يصل لـ360 ميل، وإعادة شحن وقود السيارة الهيدروجيني يستغرق ما بين 3 و 5 ساعات.

استهلاك الوقود

ويصل معدل استهلاك الطراز للوقود، فيما يخص النسخ العاملة منه بمحرك مهجن، ما يعادل جالون واحد لكل 110 ميل يقطعهم مجتمعين ما بين الطرق داخل المدن والطريق السريع.

أما الفئات العاملة منه بمحرك هيدروجيني فتستهلك من الوقود ما يعادل جالون واحد لكل 68 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.

التقنيات

ومن الداخل يتمتع طراز هوندا Clarity بشاشة معلوماتية بقياس 8.0 بوصة، يدعمها أنظمة التشغيل المتطورة أبل كار بلاي، و أندرويد أوتو.

مع وصلات USB للهواتف الذكية، ونظام صوتي يكون من سماعات مكبرة يتراوح تعدادها ما بين 8 و12 مكبر صوتي.

الأمن والسلامة

اختتم موقع "كار آند درايفر" عرضه لطراز هوندا Clarity بالكشف عن أنظمة الأمن والسلامة به وتشمل نظام المكابح الذاتية ونظام الحفاظ على المسار ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات أثناء القيادة.