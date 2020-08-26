رولز رويس رايث.. أفخم سيارات الكوبيه بملامح جديدة

كشفت شركة رولز رويس البريطانية المصنعة للسيارات الفخمة عن تفاصيل جديدة حول طرازها الفاخر Wraith لعام 2020 الذي يوصف بأنه أفخم سيارات الكوبيه.

ونقل موقع "كار أند درايفر"، التفاصيل الخاصة بالطراز والقدرات والتقنيات المضافة له والتكلفة التي يتوفر بها.

وقال " هذه النسخة باسم Wraith Eagle VIII ومستوحاة من مجموعة طيارين قاموا بأول رحلة مباشرة في العالم بدون توقف في عام 1919"

وتابع "هذا الطراز المميز، ستصنع منه رولز رويس 50 نسخة فقط للبيع".





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السعر والمحرك

وتتوفر من الطراز فئة وحيدة فقط، تطرح للبيع بسعر يبدأ من 327,900 ألف دولار. ويعمل الطراز بمحرك عملاق توربيني مزدوج، من فئة v12 بسعة 6.6 لتر، ويتمتع بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، وقدرة تسارعه تصل من صفر لـ 60 ميل في الساعة خلال 4.3 ثانية.





استهلاك الوقود

يستهلك من الوقود معدل "جالون" كل 12 ميلا يقطعهم على الطريق داخل المدن ومثله كل 18 ميلا على الطريق السريع.





التقنيات

يتمتع بعدة أنظمة متطورة منها ،الملاحي وخاصية الإنترنت اللاسلكي، إضافة لنظام صوتي عملاق، مكون من 18 سماعة مكبرة من نوع "ستيريو.

كما يتوفر لدى الطراز أنظمة أمن وحماية متطورة، تشمل نظام التنبيه عند الخروج عن المسار،وآخر لضبط السرعة للحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات.