مرسيدس إس كلاس 2021 تظهر في صورة تشويقية نهائية قبل التدشين

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد مرسيدس لتدشين إس كلاس 2021 الجديدة كلياً يوم الأربعاء القادم الساعة الثالثة عصراً بتوقيت السعودية، مع الكشف عن صورة تشويقية جديدة للسيدان الفاخرة والتصريح بأنها “ستعيد تعريف فخامة السيارات بابتكارات متعددة”.

الصورة التشويقية هي رسم تخطيطي لإس كلاس 2021، وإن كانت السيارة تبدو أكثر رشاقة من الواقع، خاصة خط السفف المائل الشبيه بالكوبيه والجنوط الأكبر مما رأينا في الواقع، كما أن مقابض الأبواب لا تظهر في الصورة.

وسيتم بناء إس كلاس الجديدة في مصنع 56 الجديد لمرسيدس في ألمانيا، والذي وصفته الشركة بـ “أكثر مصنع سيارات متطور في العالم”، وستكون إس كلاس أول سيارة يتم إنتاجها هناك، متبوعة بموديلات أخرى لاحقاً.

لا نعلم بعد ما إذا كانت مرسيدس ستدشن نسخة مايباخ الأكثر فخامة يوم الأربعاء القادم أيضاً أم ستتأخر عدة أشهر.. كما نعلم إن إس كلاس القياسية ستتوفر بعدد كبير من محركات الديزل والنزين والهايبرد، بينما محرك V12 توربو مزدوج بالدفع الكلي سيكون حصرياً على نسخة مايباخ.

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