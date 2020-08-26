لكزس GX 2021 تنطلق رسمياً بتحديثات جديدة

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الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لكزس عن GX 2021 المحدثة بمزايا جديدة مع الاحتفاظ بتصميمها الحالي والمحرك.. حيث حصلت حزمة “بريميوم بلس” الجديدة على نظام ملاحة ونظام سمعي فاخر من طراز مارك ليفنسون وصف ثالث من المقاعد الكهربائية.
وتشمل مزايا الحزمة الفاخرة تدفئة وتهوية المقود وجنوط 18 إنش فضية وخدمة أمازون أليكسا، بينما حزمة “التضاريس الوعرة” حصلت على مزايا جديدة هي الأخرى تشمل أنظمة رصد خاصة لجميع أنواع التضاريس لتجهيز السيارة ونظام التعليق للتعامل معها، مع حماية إضافية لخزان الوقود والمزيد.
وتستمر السيارة بمحرك V8 سعة 4.6 لتر بقوة 305 حصان وعزم 446 نيوتن متر، مع القدرة على سحب 3,000 كيلوجرام تقريباً وقفل تفاضلي مركزي محدود الانزلاق.
جميع فئات السيارة ستحصل على أنظمة سلامة Safety System+ المتطورة بشكل قياسي، والتي تشمل التفادي المبكر للاصطدام بخاصية رصد المشاة، والتحذير من مغادرة حارة الطريق ومصابيح أمامية بأشعة عالية ذكية والمزيد.
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