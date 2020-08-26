ساجد صبيح يتولّى منصب المدير الإداري للعمليات التجارية لدى ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘

الخليج ٣٦٥ نت – قامت ’جنرال موتورز‘ بتعيين ساجد صبيح مديراً إدارياً لعملياتها التجارية في أفريقيا والشرق الأوسط ابتداءً من 1 سبتمبر 2020، بحيث سيتولّى صبيح في منصبه الجديد مسؤولية تحقيق النمو بأعمال الشركة ضمن أسواق مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تفعيل خطّة المبيعات في أفريقيا عبر إيجاد حلول مبتكَرة للنمو.

إضافة لهذا، سيقود صبيح عملية تطوير العلاقات مع كافة الجهات المعنية، بينما في الوقت ذاته العمل على تحفيز وتطوير المهارات الداخلية المتوفرة لدى ’جنرال موتورز‘. وسيعمل صبيح مباشرة تحت إدارة لؤي الشرفاء الذي اختير مؤخراً لمنصب الرئيس والمدير الإداري للعمليات في أفريقيا والشرق الأوسط.

تعليقاً على هذا، قال الشرفاء: “على مدى 16 عاماً من العمل مع ’جنرال موتورز‘، تمتّع ساجد بسجل حافل من الإنجازات في تحويل قطاعات الأعمال كي تصبح أكثر فعالية وربحية حتى خلال الأوقات التي شهدت الكثير من التحدّيات.”

وأضاف: “سوف يتمحور تركيز ساجد الفوري على تخطّي المرحلة الراهنة بنجاح والتي تَبرُز فيها العديد من التحدّيات، وذلك عبر تعزيز العلاقات مع أبرز الجهات المعنية التي تتعاون معها ’جنرال موتورز‘ بهدف تحقيق النمو بأعمالنا في مختلف أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط. وأنا واثق جداً من نجاح ساجد في مهمّته.”

يحلّ صبيح، الذي شغل سابقاً منصب مدير عام الاستراتيجية وتخطيط مجموعة المنتجات الدولية لعمليات أفريقيا والشرق الأوسط، مكان الشرفاء الذي تولّى هذا الدور قبله.

Advertisements

وحول تعيينه في منصبه الجديد، قال صبيح: “لا يمكن أبداً التقليل من الأهمية الكبيرة للعلاقات القوية والتعاون الوثيق الذي يجمعنا مع شركائنا من الوكلاء، وبالتالي مع قاعدة عملائنا التي تمنحنا الكثير من الولاء. وأنا أتطلّع للعمل مع الفريق لأجل المضي بمسيرة نمو أعمالنا هنا في المنطقة.”

وكان صبيح قد بدأ العمل مع ’جنرال موتورز‘ في العام 2004، وقد تولّى منذ ذلك الحين العديد من المناصب في مكتب الشرق الأوسط قبل الانتقال إلى ’جنرال موتورز هولدن‘ بأستراليا كمدير عام لتحديد المنتجات، حيث تركّزت مسؤولياته على تحويل مجموعة منتجات ’هولدن‘. وبعد العودة إلى الشرق الأوسط في 2017، شغل صبيح منصب مدير علامة ’جي إم سي‘، حيث قام بإعادة هيكلة نظام البيئة التسويقية المكوَّنة من الفرق الداخلية والوكالات الخارجية، ووضع الاستراتيجية لتعزيز حضور ومكانة العلامة التجارية بفعالية في المنطقة.