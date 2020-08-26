بالصور.. أول طراز كهربائي من فيراري بمحرك عملاق

تنافس شركة فيراري بقوة في سوق صناعة السيارات الكهربائية بدعم من أول طراز كهربائي هجين من صنعها لعام 2020، وهو SF90 Stradale الرياضي المميز.

وعرض موقع "كار اند درايفر"، مواصفات وقدرات الطراز الذي يعمل بمحرك رباعي هجين من فئة plug-in hybrid، يجمع بين قوة الغاز والطاقة الكهربائية.





السعر

يتوفر الطراز SF90 Stradale من فيراري، بفئة وحيدة للبيع بالأسواق تتوفر بتصميم هيكلي "كوبيه"، بسعر 625,000 ألف دولار.

المحرك

يعد المحرك، أبرز ما يميز طراز SF90 Stradale الجديد م فيراري، اذ يعمل الطراز بمحرك عملاق V8 يدعمه ثلاث محركات كهربائي أخرى.

ويعمل الطراز بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.5 ثانية.



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استهلاك الوقود

وأوضح موقع "كار أند درايفر"، أن منظمة حماية البيئة لم تعلن عن المعدلات الرسمية الخاص باستهلاك طراز فيراري للوقود، غير أنه تم الكشف عن مدى السير الخاص بمحركاته الكهربائية الثلاث، والذي يصل لـ 16 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته.

التقنيات

يتمتع طراز فيراري SF90 Stradale بشاشة معلوماتية LCD فائقة النقاء، يدعمها نظام تشغيل "أبل كار بلاي"، ولكن يتفقر الطراز لنظام تشغيل "أندرويد أوتو".

ويتوفر أيضا للطراز من الداخل نظام صوتي مكون من 6 سماعات مكبرة، ونظام توصيل "بلوتوث" بالهواتف الذكية، ونظام ملاحي، ونظام تشغيل لأنظمة السيارة عبر الأمر الصوتي.





الأمن والحماية

يتمتع الطراز بظام كاميرا مراقبة لكشف محيط السيارة بزوايا واسعة، ونظام يساعد السائق على "ركن" السيارة بدعم من أجهزة استشعار مثبتة بالمنطقة الخلفية .