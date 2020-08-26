بعد التعديل.. مرسيدس AMG G 63 بقدرات غير عادية

الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/8/26 01:52 م بتوقيت أبوظبي
أجرت شركة بوسايدون تعديلات على السيارة مرسيدس AMG G 63 لزيادة قوتها ورفع معدلات أدائها لتصبح أكثر شراسة وقوة.
وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة V8، زادت قوته إلى" 940 حصانا/1278 نيوتن متر".
وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة المعدلة G 63 RS 830+ بسرعة قصوى 280 كلم/س بدلا من 220 كلم/س، كما صار التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س يتم في غضون 3.6 ثانية بدلا من 4.5 ثانية.
ولتتناسب السيارة مع المعدلات الجديدة تم التجهيز بمكابح فائقة من الكربون/السيراميك، كما تتميز السيارة المعدلة من خلال طاقم على الغطاء الأمامي، والذي يؤدي مهمة تقنية بتبريد حيز المحرك، والإضاءة الإضافية بتقنية LED على اسبويلر حافة السقف.
وبسبب تعرض شركتها الأم "دايملر" لأزمة مالية، قررت "مرسيدس" وقف تصنيع عدد من موديلاتها بالولايات المتحدة والمكسيك لتوفير نفقات، بعد تكبدها خسائر في الربع الثاني من العام تصل لـ 1.91 مليار دولار.
ووفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن مرسيدس قررت وقف تصنيع، عدد من الموديلات التابعة لفئة سيدان، مع الاعتماد في الفترة المقبلة على الشعبية المتصاعدة للموديلات من فئة SUV.
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