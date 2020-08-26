الخليج ٣٦٥ نت – شفروليه هي صانعة سيارات أمريكية شهيرة بتاريخ عريق يمتد لما يقرب من 110 عام، وتقدم الشركة العديد من السيارات المُميزة والتي تعرضها لدى وكلائها التوكيلات العالمية والجميح، واليوم سنتعرف على أسعار سيارات شفرولية 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%. شفروليه ماليبو ال اس 1.5 لتر بسعر 78,000 ريال

ال تي 1.5 لتر بسعر 96,600 ريال

ال تي 2 لتر بسعر 114,800 ريال شفروليه كامارو 2LT بسعر 188,400 ريال

2SS بسعر 240,200 ريال شفروليه بليزر 2LT بسعر 143,600 ريال

بريميوم بسعر 183,800 ريال

1RS بسعر 187,300 ريال شفروليه اكوينكس ال اس بسعر 85,800 ريال

ال تي بسعر 99,900 ريال

بريميوم بسعر 132,100 ريال شفروليه ترافس Advertisements ال اس دفع أمامي بسعر 129,800 ريال

ال اس دفع كامل بسعر 139,000 ريال

ال تي دفع امامي بسعر 149,300 ريال

3LT بسعر 172,300 ريال

هاي كانتري بسعر 189,600 ريال شفروليه تاهو دفع خلفي استاندر بسعر 160,800 ريال

دفع خلفي كروم بسعر 165,400 ريال

دفع خلفي مون لايت بسعر 166,600 ريال

دفع رباعي استاندر بسعر 178,100 ريال

دفع رباعي كروم بسعر 180,400 ريال

دفع رباعي مون لايت بسعر 183,800 ريال شفروليه سوبربان دفع خلفي بسعر 176,900 ريال

دفع رباعي بسعر 188,400 ريال شفروليه سيلفرادو باب واحد الفئة 1 بسعر 133,200 ريال

باب واحد الفئة 2 بسعر 157,400 ريال

بابين ال تي بسعر 195,300 ريال

بابين هاي كانتري بسعر 244,800 ريال شفروليه كابتيفا ال اس بسعر 66,500 ريال

ال تي بسعر 71,000 ريال

بريمير بسعر 78,000 ريال شفروليه سبارك ال اس بسعر 38,900 ريال في الختام، جميع سيارات شفروليه تأتي بضمان 3 سنوات أو 100,000 كم أيهما أقرب، مع خدمة المساعدة على الطريق 4 سنوات، ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.

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