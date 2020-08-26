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الخليج ٣٦٥ نت – شفروليه هي صانعة سيارات أمريكية شهيرة بتاريخ عريق يمتد لما يقرب من 110 عام، وتقدم الشركة العديد من السيارات المُميزة والتي تعرضها لدى وكلائها التوكيلات العالمية والجميح، واليوم سنتعرف على أسعار سيارات شفرولية 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%.
شفروليه ماليبو
- ال اس 1.5 لتر بسعر 78,000 ريال
- ال تي 1.5 لتر بسعر 96,600 ريال
- ال تي 2 لتر بسعر 114,800 ريال
شفروليه كامارو
- 2LT بسعر 188,400 ريال
- 2SS بسعر 240,200 ريال
شفروليه بليزر
- 2LT بسعر 143,600 ريال
- بريميوم بسعر 183,800 ريال
- 1RS بسعر 187,300 ريال
شفروليه اكوينكس
- ال اس بسعر 85,800 ريال
- ال تي بسعر 99,900 ريال
- بريميوم بسعر 132,100 ريال
شفروليه ترافس
- ال اس دفع أمامي بسعر 129,800 ريال
- ال اس دفع كامل بسعر 139,000 ريال
- ال تي دفع امامي بسعر 149,300 ريال
- 3LT بسعر 172,300 ريال
- هاي كانتري بسعر 189,600 ريال
شفروليه تاهو
- دفع خلفي استاندر بسعر 160,800 ريال
- دفع خلفي كروم بسعر 165,400 ريال
- دفع خلفي مون لايت بسعر 166,600 ريال
- دفع رباعي استاندر بسعر 178,100 ريال
- دفع رباعي كروم بسعر 180,400 ريال
- دفع رباعي مون لايت بسعر 183,800 ريال
شفروليه سوبربان
- دفع خلفي بسعر 176,900 ريال
- دفع رباعي بسعر 188,400 ريال
شفروليه سيلفرادو
- باب واحد الفئة 1 بسعر 133,200 ريال
- باب واحد الفئة 2 بسعر 157,400 ريال
- بابين ال تي بسعر 195,300 ريال
- بابين هاي كانتري بسعر 244,800 ريال
شفروليه كابتيفا
- ال اس بسعر 66,500 ريال
- ال تي بسعر 71,000 ريال
- بريمير بسعر 78,000 ريال
شفروليه سبارك
- ال اس بسعر 38,900 ريال
في الختام، جميع سيارات شفروليه تأتي بضمان 3 سنوات أو 100,000 كم أيهما أقرب، مع خدمة المساعدة على الطريق 4 سنوات، ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.
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