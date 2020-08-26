هيونداي كونا فيس ليفت تظهر في صور تشويقية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن صور تشويقية لكونا فيس ليفت النسخة القياسية ونسخة N Line الرياضية بعد عامين من انطلاق الـ SUV في الأسواق. وتلمح هذه الصور لتغييرات خارجية معتبرة في مقدمة السيارة لإضافة طابع أكثر عصرية وتعقيداً، مع شبك أمامي جديد ومصد أمامي جريء ومصابيح أمامية منقسمة بتصميم محدث. بالنسبة لنسخة كونا N Line فتبدو أكثر جراءة بكثير من الموديل القياسي بشبك أمامي جديد ومصد مختلف وفتحة هواء أكبر حجماً، ولا يتبقى الآن سوى نسخة كونا N الأعلى في المجال، والتي لن تكشف عنها هيونداي إلا بعد طرح باقي الفئات. تابعونا على مدار الأسابيع القادمة لمعرفة المزيد عن هيونداي كونا. Advertisements

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