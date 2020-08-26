تسلا تقترب من تحقيق حلم الطائرات الكهربائية.. والسر في البطارية

الطائرات الكهربائية.. حلم أصبح قريبا على يد شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" خلال 5 سنوات، بعد توقعها نجاحها في تطوير البطاريات بكثافة طاقة أكبر.

وألمح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إلى أن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية، قد تكون قادرة على إنتاج كميات كبيرة من البطاريات مع كثافة طاقة أكبر بنسبة 50٪ خلال 3 أو 4 سنوات، مما قد يؤدي إلى تمكين الطائرات الكهربائية.

ووفقا لموقع " aitnews " جاءت تعليقات ماسك في حين تتزايد فيه التكهنات بشأن الإعلانات في حدث (يوم البطارية) المرتقب من تسلا، حيث من المتوقع أن تكشف عن كيفية تحسين أداء البطارية.

ونشر ماسك، الاثنين تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها: “إن إنتاج بطارية بكثافة طاقة قدرها 400 وات/ كجم مع دورة حالية عالية، وبأعداد كبيرة؛ وليس مجرد اختبارها، لم يعد بعيد المنال، ربما يستغرق من 3 إلى 4 سنوات".

وقال الباحثون: إن كثافة الطاقة لبطاريات 2170 من باناسونيك المستخدمة في سيارة Model 3 من تيسلا تبلغ حوالي 260 وات/ كجم، مما يعني قفزة بنسبة 50٪ عن كثافة الطاقة الحالية، وهو أمر أساسي لتحقيق مسافة قيادة أطول.

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وكان ماسك قد قال العام الماضي: إنه لكي تعمل الطائرات الكهربائية، يجب أن تتحسن كثافة طاقة البطاريات إلى أكثر من 400 واط/ كجم، وهي عتبة يمكن تحقيقها في غضون 5 سنوات.

كما عرضت الشركة المصنّعة للسيارة الكهربائية صورة رأى فيها مراقبون أنها تلميح إلى تقنية متطورة يمكن أن تزيد من كثافة طاقة البطارية وعمرها إلى درجة كبيرة.

وقالت باناسونيك لرويترز في وقت سابق: إنها تخطط لزيادة كثافة الطاقة لخلايا البطارية الأصلية 2170 التي تزود بها تيسلا بنسبة 20٪ في غضون 5 سنوات.

وتعمل تسلا أيضًا مع شركة Amperex Technology الصينية لإدخال بطارية جديدة منخفضة التكلفة وذات عمر طويل في سيارة Model 3 في الصين في وقت لاحق من العام الجاري أو أوائل العام المقبل.

وستكون البطاريات مصممة لتدوم لمسافة مليون ميل من الاستخدام، وذلك وفق ما أفادت وكالة رويترز في شهر مايو/أيار الماضي.

وقالت تسلا: إن يوم البطارية" Battery Day" الخاص بها سيعقد في اليوم ذاته للاجتماع السنوي للمساهمين لعام 2020 في 22 سبتمبر/أيلول المقبل.