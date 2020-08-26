كتب: باسل الحلواني
تستعد شركة صناعة السيارات الفارهة لكزس لطرح طراز جديد من سيارات ES، بميزات لم تحصل عليها هذه المركبات منذ طرحها لأول مرة.
وحصل النموذج الجديد من سيارة لكزس على محور كهرومغناكيسي خاص قادر على نقل ما يقارب من 50% من عزم دوران المحرك إلى
وتعتمد لكزس ES الجديدة، على سواعد محرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 2.5 ليتر وعزم 205 أحصنة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.
وتستطيع السيارة الإنطلاق من السكون إلى سرعة 100كيلومتر/ساعة، في زمن قدره 6 ثوان، وتعتزم لكزس طرح نموذج خاص من السيارة مزود بمحركات هجينة، وأنظمة +Lexus Safety System 2.0 التي طورتها لكزس لزيادة معدلات الأمان في مركباتها.
وزودت السيارة بجنح هوائي صغير على مؤخرة الصندوق الخلفي لزيادة الثبات على السرعات العالية، وبأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات، وأنظمة كهربائية للتحكم بحركة المقاعد والمرايا الجانبية، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد.
كانت هذه تفاصيل خبر لكزس تستعد لطرح ES الجديدة بتحديثات غير مسبوقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.