لكزس تستعد لطرح ES الجديدة بتحديثات غير مسبوقة

كتب: باسل الحلواني

تستعد شركة صناعة السيارات الفارهة لكزس لطرح طراز جديد من سيارات ES، بميزات لم تحصل عليها هذه المركبات منذ طرحها لأول مرة.

وحصل النموذج الجديد من سيارة لكزس على محور كهرومغناكيسي خاص قادر على نقل ما يقارب من 50% من عزم دوران المحرك إلى

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العجلات الخلفية للسيارة.

وتعتمد لكزس ES الجديدة، على سواعد محرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 2.5 ليتر وعزم 205 أحصنة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

وتستطيع السيارة الإنطلاق من السكون إلى سرعة 100

كيلومتر/ساعة، في زمن قدره 6 ثوان، وتعتزم لكزس طرح نموذج خاص من السيارة مزود بمحركات هجينة، وأنظمة +Lexus Safety System 2.0 التي طورتها لكزس لزيادة معدلات الأمان في مركباتها.

وزودت السيارة بجنح هوائي صغير على مؤخرة الصندوق الخلفي لزيادة الثبات على السرعات العالية، وبأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات، وأنظمة كهربائية للتحكم بحركة المقاعد والمرايا الجانبية، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد.