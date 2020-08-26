فولكس فاجن تكشف عن جولف GTE الهجينة

كتب: باسل الحلواني أزاحت عملاق صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، الستار عن النسخة الهجينة من السيارة جولف GTE، والتي تعتمد على نظام دفع يتألف من محرك بنزين تربو سعة 1.4 لتر وبقوة 150 حصان، وآخر كهربائي بقوة 85 كيلووات، وبتضافر جهود كلا المحركين تزأر السيارة بقوة 245 حصان/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. كيلووات، وبتضافر جهود كلا المحركين تزأر السيارة بقوة 245 حصان/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. وتبدأ أسعار جولف GTE الهجينة من من 41 ألفًا و667 يورو، وزودت السيارة الجديدة ببطارية سعة Advertisements 13 كيلووات/ساعة تكفي لبلوغ مدى السير 60 كلم، والوصول إلى السرعة القصوى 130 كلم/س. 13 كيلووات/ساعة تكفي لبلوغ مدى السير 60 كلم، والوصول إلى السرعة القصوى 130 كلم/س. وتتميز السيارة بظهور خاص للون الأزرق على ديكورات بالمقصورة الداخلية وعلى الجسم الخارجي وخيوط الحياكة وأشرطة الزينة على المقاعد، كما تقدم القمرة الرقمية المعلومات اللازمة حول مدى السير ومدى استهلاك السيارة من التيار، وكذلك الوقود.

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