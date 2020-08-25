سيارات تتحدى الفيروس.. تفاصيل أول معرض في عصر كورونا

منذ فبراير الماضي، تم تأجيل كافة فعاليات ومعارض السيارات الكبرى حول العالم، بسبب تفشي جائحة كورونا، كما تأجل طرح العديد من السيارات الجديدة، غير أن معرض "ملتقى لندن"، منح الضوء الأخضر لمعارض السيارات للعودة من جديد.

وأصبح المعرض الأول الذي يتم تنظيمه رسميا بالعاصمة الإنجليزية لندن في عصر كورونا، مع مراعاة التباعد الاجتماعي، حتى ما بين السيارات نفسها.

ونقل موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، لقطات لأبرز الموديلات التي شاركت في فعاليات المعرض، والذي كانت في غالبيتها سيارات مملوكة بشكل خاص لعدد من عشاق اقتناء وجمع السيارات ببريطانيا.

من بين الموديلات التي شاركت في معرض ملتقى لندن، طراز أستون مارتن DB2/4، موديل عام 1957، وقال الموقع إن الطراز شارك في العديد من السباقات في فترة الخمسينيات.

وشارك أيضا بالمعرض، طراز أستون مارتن "لانجوندا"، موديل 1990، وهو مملوك لجامع السيارات البريطاني "رودجر دودينج"، الذي يمتلك ضمن مجموعته أكثر من 400 سيارة.

وجاء ضمن قائمة أبرز السيارات المشاركة بالمعرض، طراز لامبورجيني Murciélago، الذي يعود لمالكه الجراح البريطاني مارك شيلدون لويد، المهتم باقتناء وجمع السيارات، وهو موديل 2003.

وضمن المجموعات المميزة المشاركة بالمعرض، مجموعة سيارات Lancia 037 لسباقات الرالي، والتي شاركت باسم جامع وتاجر السيارات "ماكس جيراردو"، وهي مجموعة من الموديلات التي شاركت في سباقات الرالي في حقبة الثمانينيات بمحركات بسعة 2.0 لتر ذات 4 اسطوانات وقوة تصل لـ 205 حصان.

ومن لامبورجيني أيضا، شارك بالمعرض طراز Espada موديل 1970، المملوك لجامع السيارات "هاري ماتكالف"، ويصل عدد الأميال التي قطعها هذا الطراز لـ 14 ألف دولار.

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ومن السيارات الكلاسيكية المميزة التي شاركت بالمعرض، طراز Facel Vega HK500، موديل 1961، الذي طرح بمحرك بسعة 6.2 لتر من صنع شركة كرايسلر فئة V8.

ومن الموديلات الرياضية الحديثة، شارك بالمعرض، طراز لوتس Evija موديل 2019، والذي طرحت منه نسخ محدودة بإجمالي، 130 سيارة فقط، بتكلفة 3.1 مليون دولار للنسخة.

ومن الموديلات الكلاسيكية شارك بالمعرض طراز Talbot AV105 Vanden Plas Sports Tourer، موديل 1933، وهو موديل شارك في العديد من معارض السيارات الخاصة على مدار عقود بمختلف الدول.

وشارك أيضا بالمعرض طراز أستون مارتن ONE-77 موديل 2011، الذي طرح بمحرك فئة V12 بسعة 7.3 لتر، ينتج قوة حصانية تصل لـ 750 حصانا، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.5 ثانية، وسرعة قصوى تصل لـ 220 ميلا في الساعة.

ومن جاجوار شارك بالمعرض، طراز XKSS موديل 1955، وهو من أبرز السيارات الرياضية التي طرحتها شركة جاجوار منتصف حقبة الخمسينيات للمشاركة بالسباقات.

ومن ماركة فيات الإيطالية شارك بالمعرض، طراز Dino Spyder 2000 موديل 1967، الذي تم تعديله أكثر من مرة خلال عام 2005 على يد شركة تعديل سيارات بريطانية، ثم في عام 2007 على يد مالكه الحالي.



