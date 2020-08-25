تعرف على عقوبة مخالفة ترك الأطفال في السيارة دون مرافق

الخليج ٣٦٥ نت – جددت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، التذكير بأن ترك الأطفال بالسيارة دون سن العاشرة وبدون مرافق راشد قد يعرضهم للخطر.

وأشارت إدارة المرور إلى أن ترك الأطفال بالسيارة دون مرافق يُعتبر مخالفة مرورية، ويُعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 500 ريال، وفقاً لجدول المخالفات رقم 3.