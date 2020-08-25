جيلي تكشف عن التصميم الداخلي لـ بريفيس السيدان الرائدة

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أقل من أسبوعين من الكشف عن التصميم الخارجي لـ جيلي بريفيس، ها هي صانعة السيارات الصينية جيلي تكشف عن التصميم الداخلي للطراز الجديد، والذي يوصف بأنه أكثر سيارات جيلي فخامة، وتبدو المقصورة حديثة بفضل تصميم لوحة العدادات الأنيق، والمواد عالية الجودة، بما في ذلك الجلد وأحدث التقنيات المتاحة.

تمتلك السيارة شاشة عرض مركزية مقاس 12.3 بوصة للنظام الترفيهي GKUI Smart EcoSystem من جيلي، ولوحة عدادات رقمية عريضة، وتُظهر الصور مفاتيح التحكم في المناخ أسفل فتحات التهوية المركزية، ويُقال إن نظام تكييف الهواء يوفر وظائف تنقية الهواء وإزالة الروائح الكريهة.

تشمل المزايا الأخرى التي ذكرتها جيلي نظام صوتي عالي الأداء من بوز، ومقاعد جلدية عالية الجودة، وتعد شركة صناعة السيارات أيضاً بمستويات رائدة من الاتصال والذكاء والجودة وأنظمة السلامة المتطورة.

تستند جيلي بريفيس على منصة CMA، وتقول الشركة أنها ستكشف عن خيارات المحرك في وقت لاحق، لكن وفقاً لوسائل الإعلام الصينية، فستحصل السيدان على قوتها من محرك بنزين سعة 2 لتر تيربو بأربعة أسطوانات بقوة 190 حصان، وعزم دوران يبلغ 300 نيوتن.متر.

في الختام، سيتم بناء جيلي بريفيس في مصنع Hangzhou Bay، وستنطلق في الصين في الربع الأخير من هذا العام، على أن تصل إلى أسواق أخرى حول العالم في وقت لاحق.

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