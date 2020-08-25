إذا كانت السيارة بإسم الوالد فهل يلزم تفويض لقيادتها؟ المرور يُجيب

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن الإجراءات المطلوبة حال قيادته لسيارة والده؛ تجنباً للمخالفات المرورية.

وجاء في استفسار المتابع: “لو السيارة باسم الوالد هل لازم يعمل تفويضًا لأجل قيادتها”، ليأتي ردّ المرور موضحاً أنه في حال كانت السيارة باسم الوالد، فعليه إجراء تفويض للابن لحمايته من تسجيل المخالفات.

وذلك وفقاً للمادة 17 من لائحة المرور والتي تقضي بأنه: “لا يجوز لمالك المركبة السماح للغير بقيادتها؛ إلا بموجب تفويض، وفقًا للإجراءات التي تحدِّدها اللائحة، ولمالك المركبة تفويض الغير بقيادتها بشرط أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول ومؤمّن عليها، وخلو سجل المفوض والمركبة من أي قيود تمنع إجراءات التفويض”.