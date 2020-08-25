هيونداي النترا N تظهر أثناء اختبارها للمرة الأولى

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل هيونداي على تطوير النترا N عالية الأداء، والتي التقطت العدسات التجسسية صوراً لها للمرة الأولى أثناء اختبارها في الأماكن العامة في ألمانيا بالقرب من مركز هيونداي، وتُظهر الصور سيارة مموهة بالكامل.

بإلقاء نظرة فاحصة على السيارة، يُمكنك ملاحظة مشتت الهواء الخلفي الثابت، والعوادم الضخمة المستديرة، والجنوط الكبيرة، والمكابح الأكبر التي تتميز بأقراص حمراء، ونتوقع أن تبدو المصدات مشابهة للمستخدمة في النترا N لاين، لكن بتصميم أكثر شراسة.

غني عن القول أن النترا N ستحتوي على نظام تعليق رياضي مطور، مع ارتفاع أقل وإعدادات رياضية أخرى، في حين ستأخذ المقصورة العديد من سمات التصميم من النترا N لاين، مع ترقيات عديدة مثل المقاعد الرياضية واستخدام الألكانتارا بكثافة.

وبالرغم من عدم تأكيد أي شيء حتى الآن، فإن الخيار الأكثر معقولية لمحرك النترا N هو محرك البنزين GDi تيربو سعة 2 لتر المستخدم في i30 N الهاتشباك الحالية، والذي يولد قوة 271 حصان و353 نيوتن.متر من عزم الدوران.

يجدر بالذكر أن المحرك في طرازات i30 N يتصل إما بناقل حركة يدوي بست سرعات أو أوتوماتيكي بثمان سرعات مع قفل تفاضلي محدود الانزلاق، مع نظام دفع أمامي.

وفي الختام، من المتوقع أن تظهر هيونداي النترا N للمرة الأولى بعد الكشف عن كونا N، مما يعني أننا لن نراها عند الوكلاء قبل عام 2021.

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