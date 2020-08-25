إجراءات استلام الرخصة حال تعطل الحصول عليها عبر البريد

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين حول الإجراءات المطلوبة لتسلم رخص قيادة السيارات في حالة تعطل تسلمها عبر البريد.
وجاء في استفسار المتابع: “جددّت الرخصة وبعدها أردت تحديد العنوان لاستلامها عن طريق البريد السعودي، لكن تعطّل البرنامج وفاتتني خطوة اختيار الموقع لتوصيلها لي.. فهل توجد طريقة ثانية استلمها بها؟”.
وجاء ردّ المرور ليؤكد أنه بإمكان المستفيد في هذه الحالة طلب إيصال كرت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة أبشر، وسيتم إيصالها له في حال كان لديه عنوان وطني.
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