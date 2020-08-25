المنافسة تشتعل بين 5 سيارات وسيارة "جيتور X70" في مصر

قامت بعض الشركات والوكيل الرسمي لعلامة جيتور الصينية في مصر بالإعلان عن أسعار سيارة جيتور X70 موديل 2021 قبل أيام، وهي سيارة رياضية ذو مقاعد سباعية عائلية، كما أنها من السيارات متعددة الاستخدامات، كما تتوفر في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات، سعر كل منهما 298.800 جنيه للفئة الأولى، إما بالنسبة للفئة الثانية 328.800 جنيه.

مواصفات سيارة جيتور X70

السيارة الرياضية جيتور موديل 2021 تتميز بالمواصفات التالية:

تحتوي على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 147 حصان.

تتميز بقوة 210 نيوتن – متر/1750 – 4000.

كما تحتوي على ناقل أوتوماتيكي تتكون من 8 سرعات.

سيارات منافسة لسيارة جيتور X70

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في السوق المصري تواجه سيارة جيتور الجديدة منافسة قوية مع عدد من السيارات المكونة من سباعية المقاعد العائلية التي لا تتجاوز 500 ألف جنيه، ومن تلك السيارات المنافسة هي:

جاك S7 وتتواجد بسعر 395 ألف جنيه.

إيجل 580 وتتواجد بسعر 290 ألف جنيه.

سوزوكي إرتيجا تتواجد بسعر 260 ألف جنيه.

ميتسوبيشي إكسباندر وتتواجد بسعر 335 ألف جنيه.

بروتون إكسورا وتتواجد بسعر 270 ألف جنيه.