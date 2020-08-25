موجز الخليج 365 للسيارات.. أغلى 10 دراجات وأشهر مصمم

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

في يونيو من عام 2019 الماضي، أعلن "يان كالوم"، مدير قسم تصميمات شركة جاجوار لصناعة السيارات، تقاعده رسميا عن العمل بالشركة البريطانية، بعد 20 عاما من النجاحات.

على مدار تاريخ صناعة السيارات، تعددت أسماء كبرى الشركات بهذا المجال، كان منها من يحمل اسم مبهم ذو معنى مستتر، وكان منها من يحمل اسم الشخص أو الأشخاص المؤسسين للشركة أنفسهم.

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ضمن الفئات العملاقة، طرحت شركة شيفروليه الأمريكية نسخة 2020 الأحدث من الشاحنة "سيلفادور"، بقدرات مميزة وإمكانيات تمكنها من اقتحام الطرق الوعرة وسحب أثقل الأوزان.

طرحت شركة هارلي ديفيدسون الأمريكية الشهيرة لإنتاج الدراجات النارية شديدة العزم العديد من الموديلات منذ تأسيسها حققت مبيعات عالية خصوصا بين الشباب، رغم التكلفة المرتفعة.

أعلنت شركة فولكسفاجن عملاق صناعة السيارات الألمانية عن طرح الموديل الجديد من أيقونتها Golf GTE الهجين، ذات الشعبية الكبيرة بين فئة الشباب، بسعر يبدأ من 41 ألفا و667 يورو.