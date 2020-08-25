"يان كالوم".. أشهر مصمم سيارات بريطاني يفتح خزائن أسراره

في يونيو من عام 2019 الماضي، أعلن "يان كالوم"، مدير قسم تصميمات شركة جاجوار لصناعة السيارات، تقاعده رسميا عن العمل بالشركة البريطانية، بعد 20 عاما من النجاحات.

وعبر عدة تغريدات بحسابه الخاص على موقع تويتر نشرها وقتها، أعلن "يان" نهاية رحلته مع شركة جاجوار، مع استمراره بالعمل بمجال التصميمات، غير أنه لم يكشف عن وجهته المستقبلية.

بدأ "يان كالوم" مسيرته كمصمم للسيارات في عام 1979 مع شركة فورد، وفي عام 1991 تقلد منصب رئيس قسم التصميمات للمرة الأولى مع شركة TWR، وساهم في تصميم عدد مميز من الطرازات الشهيرة، مثل طراز أستون مارتن DB7 وطراز Vanquish وطراز DB9.

وفي عام 1999 كانت بداية مسيرته مع جاجوار، حين كانت جاجوار في ذلك الوقت ضمن مجموعة سيارات فورد.

وخلال الأسبوع الجاري، شهد معرض "ملتقى لندن"، أول ظهور لـ "يان"، بعد قرار تركه لجاجوار، حيث قام بالمشاركة في فعاليات المعرض الذي يعتبر أول معرض سيارات يتم تنظيمه في فترة ما بعد كورونا.

وعرض يان 6 موديلات من أبرز السيارات التي يقتنيها ضمن مجموعته الخاصة.

وضمت قائمة الموديلات التي طرحها يان للعرض، سيارة فورد B موديل 1932، التي يحتفظ بها يان ضمن مجموعته الخاصة من السيارات الكلاسيكية.

ويعمل هذا الطراز بمحرك قوته 400 حصانا، ويصل وزنه لـ 1200 رطل، وتصل سرعته القصوى بعد تعديله لـ 120 ميل في الساعة.

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كما القائمة، طراز XJC 4.2 من ماركة جاجوار البريطانية، وهو من موديلات عام 1976، ومن السيارات المميزة التي فضل يان الاحتفاظ بها خلال عمله كرئيس لتصميمات جاجوار.

ومن بعده جاء ضمن القائمة، طراز Mini Cooper موديل 1995، وذكر موقع "أوتو كار" أن هذه النسخة يحتفظ بها يان كالوم بعد قطعها لمسافة 18 ألف ميل.

وشارك بالمعرض أيضا من المجموعة الخاصة بيان كالوم، طراز Triumph TR6 موديل 1974، العامل بمحرك بقوة 150 حصان، وذكر يان في حواره مع مراسل الموقع من داخل المعرض أن هذا الطراز هو أكثر سيارة يستخدمها من بين كافة السيارات بمجموعته الخاصة.

ومن ماركة بورش، يحتفظ يان ضمن بطراز 911 (993) موديل 1995، والذي قدمه للعرض أيضا بمعرض ملتقى لندن، وقال إنه قام بشراء هذه النسخة من الطراز بعد قطعها لـ 65 ألف ميل.

ومن ماركة أستون مارتن، يضم يان لمجموعته طراز Vanquish S موديل 2005، والذي طرحه أيضا للعرض بمعرض ملتقى لندن.



