بيجو تكشف موعد تدشين 3008 موديل 2021 فيس ليفت

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت بيجو عن موعد تدشين 3008 فيس ليفت في 1 سبتمبر عبر البث المباشر على الإنترنت، وهو بالمناسبة نفس يوم تدشين رولزرويس جوست الجيل الجديد.

وقد تسربت صور 3008 منذ أسابيع لتكشف عن مقدمة محدثة وفتحة هواء مركزية أوسع ومصابيح نهارية جديدة وشكل ديناميكي بشكل عام، مع مصابيح خلفية محدثة كذلك.

وستحصل الداخلية على مقصورة i-cockpit الجديدة لبيجو ونظام معلومات ترفيهية جديد بشاشة عرض أكبر بكثير، مع بقاء كل شيء آخر كما هو تقريباً.

من المتوقع استمرار المحركات كما هي لتشمل عدد من محركات البنزين والديزل ومحرك 1.6 لتر 4 لتر بمساعدة هجينة، وآخر هجين بالقابس بقوة 296 حصان.

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