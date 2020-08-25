جيب جراند شيروكي الجيل القادم يظهر في صور تخيلية

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الخليج ٣٦٥ نت – جيب تعمل حالياً على تطوير الجيل الجديد كلياً لجراند شيروكي، وقد ظهرت السيارة في عدة صور تجسسية في الماضي مع استخدامهم كأساس لصور تخيلية دقيقة.
من المتوقع أن تحافظ جراند شيروكي الجديدة على معظم ملامح تصميمها الحالية، خاصة وأن الصور التجسسية لمحت إلى أن التصميم العام للشبك الأمامي و المصابيح الأمامية سيظل كما هو، مع ازدياد حجم الشبك قليلاً بينما المصابيح ستكون أنحف بعض الشيء.
من المتوقع أن تعتمد جراند شيروكي الجديدة على نفس منصة الفا روميو جوليا وستيلفيو، ما يعني أنها ستكون أطول بداخلية أوسع، مع إتاحة صف ثالث من المقاعد بشكل اختياري.
وقد أشارت تقارير إلى أن تدشين جراند شيروكي الجيل الجديد تم تأجيله إلى الربع الثاني من العام القادم كموديل 2022.
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